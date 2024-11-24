Экс-президент Тайваня Цай: Украина больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй
Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.
Об этом она сказала, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Цай Инвэнь подчеркнула, что "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам". "У нас (Тайваня) еще есть время", - сказала она.
"Победа Украины станет самым эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", - убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.
Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.
Недавно командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро признал, что помощь Украине и Израилю начала напрягать способность американских военных подготовиться к потенциальному конфликту в Азии.
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А польські "браття" вважають навпаки.
і сербські.
вона казала, що кореянка.
ну, типу напівкореянка. папа з кореї. тоді я не цікавився, з якої самої кореї.
вона була класна.
але ж молодість, туди сюди....
А потім F-17, F-18, F-19, F-20... А щойно сплатили вже за 21, 22, 23, і 24-тий. Фронт чекає...
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Не те, що деяким братам-слов'янам
Все, как известно, познается в сравнении и иногда сравнение это дает поистине поразительный результат.
Украинские коллеги пишут о том, что Европа активно вкладывается в украинский ВПК, финансируя производство вооружений. Вот, скажем, Норвегия выделила аж 500 млн. крон (45 млн. долларов). Это очень хорошо, на дороге такие деньги не валяются, ни разу не находил. Но для сравнения…
Палестинской автономии норвежцы выделили в этом году 370 миллионов крон, но подумав, решили, что мало (украинцам-то выходит больше) и добавили еще 176 млн, что в сумме и при конвертации дает почти 50 млн. долларов.
Я все понимаю, не надо считать чужие деньги и это правильно, кому хотят, тому и выделяют, тоже верно. Но все-таки тот факт, что истекающая кровью Украина, почти три года ведущая страшную войну с агрессором, превосходящим ее в разы по всем параметрам, получит меньше, чем несуществующее государство, где практически вся финансовая помощь куда-то девается, как в Бермудском треугольнике - именно что обескураживает и хорошо иллюстрирует приоритеты.