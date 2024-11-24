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Новости Помощь Украине
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Экс-президент Тайваня Цай: Украина больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.

Об этом она сказала, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Цай Инвэнь подчеркнула, что "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам". "У нас (Тайваня) еще есть время", - сказала она.

Читайте: Тайвань, вероятно, передал Украине 15 ракетных комплексов HAWK, - Forbes

"Победа Украины станет самым эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", - убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.

Также читайте: Украина обсуждает с США поставки вооружения, способного сбивать межконтинентальные ракеты, - СМИ

Недавно командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро признал, что помощь Украине и Израилю начала напрягать способность американских военных подготовиться к потенциальному конфликту в Азии.

Автор: 

оружие (10203) помощь (7784) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+14
Ти ба.
А польські "браття" вважають навпаки.
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24.11.2024 15:14
+13
Якби цивілізоване суспільство з перших днів війни натовкло *уйлу пику не дивлячись на ядерні лякалки, то стало б засторогою для інших ''гарячих голів''. А так жували ескалацію втративши стільки часу
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24.11.2024 15:18
+8
і угорські, і словацьки!
і сербські.
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24.11.2024 15:17
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Ти ба.
А польські "браття" вважають навпаки.
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24.11.2024 15:14 Ответить
і угорські, і словацьки!
і сербські.
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24.11.2024 15:17 Ответить
Якби цивілізоване суспільство з перших днів війни натовкло *уйлу пику не дивлячись на ядерні лякалки, то стало б засторогою для інших ''гарячих голів''. А так жували ескалацію втративши стільки часу
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24.11.2024 15:18 Ответить
Тайвань помогает ирану производить самолеты
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24.11.2024 15:18 Ответить
от не повірите, у молодості дружив з танею цай.
вона казала, що кореянка.
ну, типу напівкореянка. папа з кореї. тоді я не цікавився, з якої самої кореї.
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24.11.2024 15:20 Ответить
Проґавили шанс стати чоловіком пані президентки...
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24.11.2024 15:47 Ответить
визнаю.
вона була класна.
але ж молодість, туди сюди....
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24.11.2024 15:51 Ответить
ВЫВЕЗИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ ТАЙВАНЯ И ДАЙТЕ ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ И ИЗРАИЛЮ !)
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24.11.2024 15:43 Ответить
А теперішніи президент Таиваню шо каже?
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24.11.2024 15:52 Ответить
ГО "Справа громад" та Фонд Порошенка ще в липні передали у ЗСУ свій F-16.
А потім F-17, F-18, F-19, F-20... А щойно сплатили вже за 21, 22, 23, і 24-тий. Фронт чекає...
Один з найпотужніших проєктів Справи_громад - це наші Foden'и. Але в нас є ще й просунута версія цих "Малюків".
Автоліфт Foden 8×6 Carrier - це не просто сильна та крута вантажівка. Він зможе сам підняти, затягнути, перевезти вантаж вагою до 18 тонн. Він зможе підняти на себе контейнер із вантажем. Він зможе затягнути на себе вантажівку, що зламалася, або броньовик. Він зможе підняти та перевезти будь-який вантаж на своїй платформі. Лазня. Снаряди. Бочки. Вантажівка. Броньовик. САУ 2С1. Будь-який вантаж!
Вони не нові, так. Вони не чистенькі, так. Але вони були законсервовані на зберіганні. Наші інженери їх вже перевірили, дефектували, а наша СТО їх відновлює та, найголовніше, потім підтримує в робочому стані й далі - у нас є достатній досвід ремонту та обслуговування вже сотень британських вантажівок Leyland DAF та DAF YA.
Наша робота - знайти, домовитись, законтрактувати, організувати логістику, підготувати до передачі в армію. Важка, проте й не найголовніша частина завдання. В основному завданні ми сподіваємося на вас, громадяни України та всього світу, хто підтримує нас у боротьбі! Кожні ваші 10 гривень або 200 злотих, 50 доларів або 100 фунтів, кожна копійка, перерахована вами, допомагає нашим військовим!
ГО Справа Громад очікує донати, щоб сплатити ше за 4 Foden'и:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 4441111055831634 (Антоніна Бузіло)
https://t.me/spravagromad/46087
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24.11.2024 16:27 Ответить
Всі ці президенти прозрівають щойно стають простроченими. Окрім нашого вічного боневтіка
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24.11.2024 16:27 Ответить
Все ексы так хотят нам помочь. Но пока они при власти они ковыряют в носу по локоть почему то
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24.11.2024 16:47 Ответить
Совісним людям аж із Тайваню видно, що зброя потрібна перш за все Україні.
Не те, що деяким братам-слов'янам
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24.11.2024 17:07 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Все, как известно, познается в сравнении и иногда сравнение это дает поистине поразительный результат.

Украинские коллеги пишут о том, что Европа активно вкладывается в украинский ВПК, финансируя производство вооружений. Вот, скажем, Норвегия выделила аж 500 млн. крон (45 млн. долларов). Это очень хорошо, на дороге такие деньги не валяются, ни разу не находил. Но для сравнения…

Палестинской автономии норвежцы выделили в этом году 370 миллионов крон, но подумав, решили, что мало (украинцам-то выходит больше) и добавили еще 176 млн, что в сумме и при конвертации дает почти 50 млн. долларов.

Я все понимаю, не надо считать чужие деньги и это правильно, кому хотят, тому и выделяют, тоже верно. Но все-таки тот факт, что истекающая кровью Украина, почти три года ведущая страшную войну с агрессором, превосходящим ее в разы по всем параметрам, получит меньше, чем несуществующее государство, где практически вся финансовая помощь куда-то девается, как в Бермудском треугольнике - именно что обескураживает и хорошо иллюстрирует приоритеты.
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24.11.2024 18:40 Ответить
 
 