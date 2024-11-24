Экс-президент Тайваня Цай: Украина больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.

Об этом она сказала, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Цай Инвэнь подчеркнула, что "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам". "У нас (Тайваня) еще есть время", - сказала она.

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"Победа Украины станет самым эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", - убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.

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Недавно командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро признал, что помощь Украине и Израилю начала напрягать способность американских военных подготовиться к потенциальному конфликту в Азии.