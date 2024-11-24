Експрезидентка Тайваню Цай: Україна більше потребує зброї від США, ніж Тайбей
Колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що в найближчому майбутньому США повинні віддати перевагу допомозі Україні зброєю, а не Тайваню.
Про це вона сказала, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі в Новій Шотландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Цай Інвень наголосила, що "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям". "У нас (Тайваню) ще є час", – сказала вона.
"Перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії", – переконана колишня президентка Тайваню, маючи на увазі, що військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.
Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, й зберігаються побоювання, що він спробує повернути під свій контроль острів силою. США є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційного дипломатичного визнання.
Нещодавно командувач Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США адмірал Семюел Папаро визнав, що допомога Україні та Ізраїлю почала напружувати здатність американських військових підготуватися до потенційного конфлікту в Азії.
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А польські "браття" вважають навпаки.
і сербські.
вона казала, що кореянка.
ну, типу напівкореянка. папа з кореї. тоді я не цікавився, з якої самої кореї.
вона була класна.
але ж молодість, туди сюди....
А потім F-17, F-18, F-19, F-20... А щойно сплатили вже за 21, 22, 23, і 24-тий. Фронт чекає...
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Не те, що деяким братам-слов'янам
Все, как известно, познается в сравнении и иногда сравнение это дает поистине поразительный результат.
Украинские коллеги пишут о том, что Европа активно вкладывается в украинский ВПК, финансируя производство вооружений. Вот, скажем, Норвегия выделила аж 500 млн. крон (45 млн. долларов). Это очень хорошо, на дороге такие деньги не валяются, ни разу не находил. Но для сравнения…
Палестинской автономии норвежцы выделили в этом году 370 миллионов крон, но подумав, решили, что мало (украинцам-то выходит больше) и добавили еще 176 млн, что в сумме и при конвертации дает почти 50 млн. долларов.
Я все понимаю, не надо считать чужие деньги и это правильно, кому хотят, тому и выделяют, тоже верно. Но все-таки тот факт, что истекающая кровью Украина, почти три года ведущая страшную войну с агрессором, превосходящим ее в разы по всем параметрам, получит меньше, чем несуществующее государство, где практически вся финансовая помощь куда-то девается, как в Бермудском треугольнике - именно что обескураживает и хорошо иллюстрирует приоритеты.