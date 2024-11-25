РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9970 посетителей онлайн
Новости
477 9

Сибига едет в Италию для участия в министерском заседании "Группы семи"

Сибага їде на зустріч G7
Фото: Укрінформ

25-26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Итальянскую Республику, чтобы принять участие в министерском заседании Группы семи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В понедельник, 25 ноября, глава МИД проведет ряд двусторонних переговоров с итальянским коллегой Антони Таяни, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел стран "Глобального юга"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на вторник, 26 ноября, запланировано участие министра иностранных дел Андрея Сибиги в специальной сессии министерской встречи Группы семи, посвященной Украине, а также ряд двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнеры должны передать Украине системы ПВО, способные сбивать ракеты типа "Орешник", - Сибига

"Ключевой темой переговоров станет укрепление поддержки Украины на фоне недавних агрессивных шагов РФ, в частности привлечения к агрессии войск КНДР, обстрела Украины баллистической ракетой средней дальности, воздушного террора против гражданских людей, критической инфраструктуры и энергосистемы", - сообщают в МИД.

Напомним, ранее глава МИД Сибига заявлял, что Украина совместно с партнерами разработала четкий план для принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.

Автор: 

G7 (833) Сибига Андрей (384)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекладача (професійного) взяв з собою?
Чи знову буде використовувати свою "англійську"?
показать весь комментарий
25.11.2024 10:37 Ответить
дЄрмак буде перекладачем...
показать весь комментарий
25.11.2024 10:39 Ответить
SOS...
показать весь комментарий
25.11.2024 10:42 Ответить
"Парлі італьяно? Шпрехен зе дойч? Парлеу франце? Ду ю спик інглиш?"
показать весь комментарий
25.11.2024 10:38 Ответить
їде зелений холуй потусити закордон
показать весь комментарий
25.11.2024 10:41 Ответить
Послів адекватних поставте! - як там Болгарія? - тягне?
показать весь комментарий
25.11.2024 10:43 Ответить
Послиця Венедиктова в Швейцарії тягне, аж гай шумить...
показать весь комментарий
25.11.2024 10:52 Ответить
Італія обійшла ФРН по об*ємам імпорт з рашки.
показать весь комментарий
25.11.2024 11:45 Ответить
Ну цей хоч не в мілітарі та постійно, як би це не звучало - працює та не дає забути про Україну. ( Хамовито правда).
показать весь комментарий
25.11.2024 11:49 Ответить
 
 