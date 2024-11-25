Сибига едет в Италию для участия в министерском заседании "Группы семи"

25-26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Итальянскую Республику, чтобы принять участие в министерском заседании Группы семи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В понедельник, 25 ноября, глава МИД проведет ряд двусторонних переговоров с итальянским коллегой Антони Таяни, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел стран "Глобального юга"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на вторник, 26 ноября, запланировано участие министра иностранных дел Андрея Сибиги в специальной сессии министерской встречи Группы семи, посвященной Украине, а также ряд двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

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"Ключевой темой переговоров станет укрепление поддержки Украины на фоне недавних агрессивных шагов РФ, в частности привлечения к агрессии войск КНДР, обстрела Украины баллистической ракетой средней дальности, воздушного террора против гражданских людей, критической инфраструктуры и энергосистемы", - сообщают в МИД.

Напомним, ранее глава МИД Сибига заявлял, что Украина совместно с партнерами разработала четкий план для принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.