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Новини
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Сибіга їде до Італії для участі в міністерському засіданні "Групи семи"

Сибага їде на зустріч G7
Фото: Укрінформ

25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Італійську Республіку, щоб узяти участь у міністерському засіданні Групи семи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У понеділок, 25 листопада, глава МЗС проведе низку двосторонніх переговорів з італійським колегою Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, міністрами закордонних справ країн "Глобального півдня"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на вівторок, 26 листопада, запланована участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в спеціальній сесії міністерської зустрічі Групи семи, присвяченій Україні, а також низка двосторонніх переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

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"Ключовою темою переговорів стане зміцнення підтримки України на тлі нещодавніх агресивних кроків РФ, зокрема залучення до агресії військ КНДР, обстрілу України балістичною ракетою середньої дальності, повітряного терору проти цивільних людей, критичної інфраструктури та енергосистеми", - повідомляють у МЗС.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Сибіга заявляв, що Україна спільно з партнерами розробила чіткий план для примушення російського диктатора Володимира Путіна до миру.

Автор: 

G-7 G7 (1033) Сибіга Андрій (400)


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Перекладача (професійного) взяв з собою?
Чи знову буде використовувати свою "англійську"?
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25.11.2024 10:37 Відповісти
дЄрмак буде перекладачем...
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25.11.2024 10:39 Відповісти
SOS...
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25.11.2024 10:42 Відповісти
"Парлі італьяно? Шпрехен зе дойч? Парлеу франце? Ду ю спик інглиш?"
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25.11.2024 10:38 Відповісти
їде зелений холуй потусити закордон
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25.11.2024 10:41 Відповісти
Послів адекватних поставте! - як там Болгарія? - тягне?
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25.11.2024 10:43 Відповісти
Послиця Венедиктова в Швейцарії тягне, аж гай шумить...
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25.11.2024 10:52 Відповісти
Італія обійшла ФРН по об*ємам імпорт з рашки.
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25.11.2024 11:45 Відповісти
Ну цей хоч не в мілітарі та постійно, як би це не звучало - працює та не дає забути про Україну. ( Хамовито правда).
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25.11.2024 11:49 Відповісти
 
 