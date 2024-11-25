Сибіга їде до Італії для участі в міністерському засіданні "Групи семи"

25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Італійську Республіку, щоб узяти участь у міністерському засіданні Групи семи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У понеділок, 25 листопада, глава МЗС проведе низку двосторонніх переговорів з італійським колегою Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, міністрами закордонних справ країн "Глобального півдня"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на вівторок, 26 листопада, запланована участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в спеціальній сесії міністерської зустрічі Групи семи, присвяченій Україні, а також низка двосторонніх переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

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"Ключовою темою переговорів стане зміцнення підтримки України на тлі нещодавніх агресивних кроків РФ, зокрема залучення до агресії військ КНДР, обстрілу України балістичною ракетою середньої дальності, повітряного терору проти цивільних людей, критичної інфраструктури та енергосистеми", - повідомляють у МЗС.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Сибіга заявляв, що Україна спільно з партнерами розробила чіткий план для примушення російського диктатора Володимира Путіна до миру.