Утром рашисты нанесли два авиаудара по поселку Великий Бурлук, попали в учебное заведение
25 ноября в 10:10 российские военные нанесли два авиаудара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.
Вражеские КАБы попали в здание учебного заведения и в открытую территорию за пределами населенного пункта. В результате удара повреждены 4 жилых дома и административное здание.
В прокуратуре отметили, что информация о пострадавших не поступала.
Напомним, утром 25 ноября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.
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