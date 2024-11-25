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Утром рашисты нанесли два авиаудара по поселку Великий Бурлук, попали в учебное заведение

Удар по Харківщині

25 ноября в 10:10 российские военные нанесли два авиаудара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.

Вражеские КАБы попали в здание учебного заведения и в открытую территорию за пределами населенного пункта. В результате удара повреждены 4 жилых дома и административное здание.

В прокуратуре отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, утром 25 ноября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

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Автор: 

обстрел (26995) Харьковская область (734) Великий Бурлук (1)


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