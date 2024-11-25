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Зранку рашисти завдали двох авіаударів по селищу Великий Бурлук, поцілили у навчальний заклад

Удар по Харківщині

25 листопада о 10:10 російські військові завдали двох авіаударів по селищу Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській ОВА.

Ворожі КАБи влучили у будівлю навчального закладу та у відкриту територію за межами населеного пункту. Внаслідок удару пошкоджено 4 житлові будинки та адміністративну будівлю.

У прокуратурі зазначили, що інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, зранку 25 листопада 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по Харкову.

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обстріл (28428) Харківська область (780) Великий Бурлук (1)


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