Удар FPV-дронами по Николаевской области: в больнице умер один из раненых

В больнице скончался 30-летний мужчина, который получил ранения в результате атаки российских дронов в Солончаках Куцурубской громады Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Вчера, 26 ноября, в течение дня враг четыре раза атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В результате одного из обстрелов в с. Солончаки, во время раздачи гуманитарной помощи, ранения получили шесть человек - двое представителей гуманитарной миссии и четверо местных жителей. К сожалению, на утро стало известно, что от полученных ранений в больнице скончался 30-летний мужчина. Другие раненые находятся в тяжелом состоянии, стабильные", - сказал он.

Кроме того, вчера днем враг обстрелял акваторию Очаковской громады, а ночью атаковал БпЛА. В ночь на 26 ноября силы и средства противовоздушной обороны области уничтожили четыре БпЛА типа Shahed 131/136.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, есть обесточивание