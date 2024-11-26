Удар FPV-дронами по Миколаївській області: у лікарні помер один з поранених

У лікарні помер 30-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок атаки російських дронів у Солончаках Куцурубської громади Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 26 листопада, протягом дня ворог чотири рази атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у с. Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення дістали шість людей – двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. На жаль, на ранок стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік. Інші поранені знаходяться у важкому стані, стабільні.", – сказав він.

Крім того, учора вдень ворог обстріляв акваторію Очаківської громади, а вночі атакував БпЛА. У ніч на 26 листопада сили та засоби протиповітряної оборони області знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136.

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