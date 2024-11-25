Ворог ударив по Солончаках на Миколаївщині під час видачі гумдопомоги: 5 людей поранено, деякі важко

Війська РФ атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направив дрон на людей.

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Постраждалі внаслідок ворожого удару

За даними ОВА, поранення отримали пʼять людей - це як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці.

"Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків - у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення.