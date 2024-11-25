Ворог ударив по Солончаках на Миколаївщині під час видачі гумдопомоги: 5 людей поранено, деякі важко
Війська РФ атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направив дрон на людей.
Постраждалі внаслідок ворожого удару
За даними ОВА, поранення отримали пʼять людей - це як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці.
"Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків - у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення.
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тому і не може бути виборів під час війни, та ще й дронової.