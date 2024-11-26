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Новости Война
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РФ выпустила рекордное количество БПЛА: Из 188 сбито 76, 95 локационно потеряно, 5 улетели в Беларусь. ИНФОГРАФИКА

26 листопада збито 76 БПЛА із 188 випущених

Ночью российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и ударными БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Так, РФ выпустила "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Также оккупанты запустили рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

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"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:

- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 188 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 силы ПВО сбили 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

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95 БпЛА - локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.

"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Информация обновляется", - добавили там.

Читайте: "Шахеды" атаковали Киевскую область: из-за падения обломков повреждены дома и 2 многоэтажки (обновлено). ФОТОрепортаж

26 листопада збито 76 БПЛА із 188 випущених

Автор: 

обстрел (27036) ПВО (2728) Воздушные силы (2276) Шахед (964)


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Топ комментарии
+8
Шлюхеди впевненими темпами переходять в режим 24/7. Тривоги вже майже цілодобово. Через півроку , вангую, буде 300 на день. Ніякого ППО не вистачить, враховуючи, що пріоритет буде віддаватися масованим ракетним атакам.
Треба тільки знищувати самі заводи.
Що там Дімка Гордончик говорив : заводи в Їлабугє будут дамбіть !!!!
Коли??
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26.11.2024 10:00
+7
По шахедах. В коментарі зверху від Олександра Томаха все чітко сказано, як буде. І таки буде, якщо президент не перестане грати своїм х.. на Україні
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26.11.2024 10:08
+7
Кацапи з кожним днем запускають все більшу кількість безпілотніків, і буде тільки збільшуватись, бо іран, кндр та китай допомагає зброєю кацапам більше, ніж наші європейські та американські партнери. Санкції повинні бути такі, щоб ні один барель нафти, ні один куб газу не продавали, знищити їх банківську систему, тіньовий танкерний флот, щоб ні одна мікросхема, токарний станок, не допускали на болота. І бити, бити кожного дня по їх нафтопереробних заводах, базам, складам, війсковим заводам, по ГЕС і ТЕС, тоді імперскі амбіціїї куйла знизатьця в рази!
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26.11.2024 10:08
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26.11.2024 09:54 Ответить
95 БпЛА це фанера
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26.11.2024 09:58 Ответить
Локационно потеряны, не значит что "фанера". Они могли лететь очень низко и их локационно не видно, но куда то они прилетели...
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26.11.2024 10:25 Ответить
низко лететь можно вдоль рек или вдоль длинных балок. При подлете к населенным пунктам были бы помечены и попали бы по статистике в число 12: 188(залетевшие к нам) - 76(сбитые) - 95(локационно потерянные) - 5(на Беларусь, к слову, с Беларуси ночью возвращались, по-моему, в Житомирскую) = 12(мабуть, прилетевшие в цель).
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26.11.2024 14:11 Ответить
Если с Беларуси вернулось столько же, сколько залетело, то от 12 прилетов отнять пять, равно всего семь прилетов ( 12 - 5 = 7)
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26.11.2024 14:26 Ответить
Шлюхеди впевненими темпами переходять в режим 24/7. Тривоги вже майже цілодобово. Через півроку , вангую, буде 300 на день. Ніякого ППО не вистачить, враховуючи, що пріоритет буде віддаватися масованим ракетним атакам.
Треба тільки знищувати самі заводи.
Що там Дімка Гордончик говорив : заводи в Їлабугє будут дамбіть !!!!
Коли??
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26.11.2024 10:00 Ответить
ще діма гордончик казав, що 5.11.2024 війна закінчиться, а путін ганебно звалить з України під тиском трампа.
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26.11.2024 10:34 Ответить
дивуюсь, що цього лисого та штопаного кондома, на жаль без пірамідки в опі, хтось дивиться та цитує...
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26.11.2024 12:12 Ответить
Я навіть можу сказати, що це ще не рекорд
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26.11.2024 10:01 Ответить
по фанері ?
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26.11.2024 10:04 Ответить
По шахедах. В коментарі зверху від Олександра Томаха все чітко сказано, як буде. І таки буде, якщо президент не перестане грати своїм х.. на Україні
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26.11.2024 10:08 Ответить
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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26.11.2024 10:12 Ответить
Його треба кинути у вулик.
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26.11.2024 10:24 Ответить
Щоб бджілки отруїлись?
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26.11.2024 10:31 Ответить
Кацапи з кожним днем запускають все більшу кількість безпілотніків, і буде тільки збільшуватись, бо іран, кндр та китай допомагає зброєю кацапам більше, ніж наші європейські та американські партнери. Санкції повинні бути такі, щоб ні один барель нафти, ні один куб газу не продавали, знищити їх банківську систему, тіньовий танкерний флот, щоб ні одна мікросхема, токарний станок, не допускали на болота. І бити, бити кожного дня по їх нафтопереробних заводах, базам, складам, війсковим заводам, по ГЕС і ТЕС, тоді імперскі амбіціїї куйла знизатьця в рази!
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26.11.2024 10:08 Ответить
по чліну, ми виберемо ще дурнішого препізедента 99% та створимо монобільшість із 400-ма ****** не нашого народу.
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26.11.2024 12:16 Ответить
То що, 95 одиниць десь валяється на землі в Україні з 40 кг вибухівки?
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26.11.2024 10:12 Ответить
то фанера
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26.11.2024 10:13 Ответить
Сказали вчора, що туман насувається. Ось і запустили більше. Пізніше потужний статист все підрахує і розкаже, як укрінські дрони "бяряздят" простори парашинського неба.
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26.11.2024 10:18 Ответить
Ударів у відповідь по містах нацистської россії нема і не буде. Не буде ударів у відповідь по россійській енергетиці. Не буде ударів у відповідь по ворожих ТЕЦ. В Харкові ворог зруйнував всі ТЕЦ. На нацистському білгороді всі ТЕЦ не ушкоджені.
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26.11.2024 10:40 Ответить
Дякую! Дуже дякую!
Та з прозрінням, що ОПаВави будувала дороги в сторони вторгнення кацапів не для 73% ідіотів.
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26.11.2024 12:22 Ответить
зеля? курва, єрмак, курва! де 1000000 дронів?!!!!!!!
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26.11.2024 13:57 Ответить
Первый вопросительный знак, подлиз защитан. Я как у не`нила спрашивать, ну шо, барин (новый) приехал, рассудил? Попереривав би с.аколизiв.
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26.11.2024 14:18 Ответить
не хами людям, краще, ізловчісь і овладєй собой.
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02.12.2024 09:44 Ответить
Локаційно втрачено це зелена брехня, половина Тернопільскої області без світла, підстанції, які здавалось можна було захистити сіткою (привіт тимошенко), рознесли в нуль.
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26.11.2024 14:08 Ответить
... та точно!! Всі 95 радіолокаційно втрачених полетіли до Тернопільської області і все там порозбивали все!! А про сітку... щось чули...десь щось побачили...і все захистили...)))) Пояснювати невігласу...що таке РЛвтрачені... це що товкти воду у ступі. Розуму у Вашому допису... що у зелених тваринок.... Вони розумно вміють красти...а Ви вм вєте з розумним виглядом писати маячню! Але може щось і зажевріє... у макітрі..якщо подумати...щоб було б..якби хоч половина з цих 95 попали у ціль!?)))
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26.11.2024 14:45 Ответить
Ти тупий чи як? Попали в ціль.
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26.11.2024 14:48 Ответить
Тупий ти!!! Бо попали ОДИНИЦІ,..а не всі..які РЛвтрачні! Пояснювати щось людині... у якої перемикач голова-жопа у положенні жопа і законтрений... нема сенсу!
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26.11.2024 15:34 Ответить
Які нахрін одиниці, сім підстанцій навколо і три у місті. Щоб одну знести тре лять 6 шахедів квадратом впасти, а це ще хрін вони так впадуть.
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26.11.2024 23:14 Ответить
Раніше збивали практично всі.
Тепер або шахеди стали "розумніше", або зенітників стало менше.
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26.11.2024 14:35 Ответить
... а трете поняття..кількість так і не прийшло? Поняття хібні цілі теж не зрозуміти? До 30 відсотків фанери ..на які витрачати ракети..снаряди в Гепардів ..які у дефиціті було б дурнею. І наш РЕБ зараз непогано працює. Бо збити ВСЕ!!! неможливо!
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26.11.2024 15:32 Ответить
А як відрізнити хибні цілі від справжніх? Вони ж спеціально так і робляться - щоб не відрізнити технічно. Можливо у наших ППО є такі засоби, щоб відрізняти, то й добре.
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26.11.2024 18:43 Ответить
Так от і воно...що відрізнити тяжкувато. Потенціал ППО зараз вже дозволяє мати близьку до реальності картину.... Тому і шниряють хибні над містами та селами... не вражаючи нічого. Наші трохи продвинулися у цьому напрямку. Сьогодні у Бучанському районі Києва знайшли двох Шахедів. Один впав на кришу будинку..інший у посадці. А скільки їх навіть з бойовими частинами знаходять у лісах...
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26.11.2024 19:10 Ответить
І довго це буде продовжуватися? Відсутність будь-якої адекватної відповіді породжує у рашистів вседозволеність.Схоже, нашій зевладі начхати на ці прильоти що останнім часом почастішали
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26.11.2024 19:38 Ответить
 
 