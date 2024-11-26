РФ выпустила рекордное количество БПЛА: Из 188 сбито 76, 95 локационно потеряно, 5 улетели в Беларусь. ИНФОГРАФИКА
Ночью российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и ударными БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Так, РФ выпустила "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Также оккупанты запустили рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 188 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 силы ПВО сбили 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
95 БпЛА - локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.
"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Информация обновляется", - добавили там.
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Треба тільки знищувати самі заводи.
Що там Дімка Гордончик говорив : заводи в Їлабугє будут дамбіть !!!!
Коли??
Та з прозрінням, що ОПаВави будувала дороги в сторони вторгнення кацапів не для 73% ідіотів.
Тепер або шахеди стали "розумніше", або зенітників стало менше.