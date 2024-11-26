РФ випустила рекордну кількість БПЛА: Зі 188 збито 76, 95 локаційно втрачено, 5 полетіли до Білорусі. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські окупанти атакували Україну балістикою та ударними БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, РФ випустила "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Також окупанти запустили рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

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"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:



- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";

- 188 ворожих БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Станом на 09.00 сили ППО збили 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

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95 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

"Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація оновлюється", - додали там.

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