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РФ випустила рекордну кількість БПЛА: Зі 188 збито 76, 95 локаційно втрачено, 5 полетіли до Білорусі. ІНФОГРАФІКА

26 листопада збито 76 БПЛА із 188 випущених

Вночі російські окупанти атакували Україну балістикою та ударними БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, РФ випустила "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Також окупанти запустили рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Також читайте: Сумщина: росіяни здійснили 80 обстрілів різними типами озброєння, поранено людину

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 188 ворожих БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Станом на 09.00 сили ППО збили 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

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95 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

"Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація оновлюється", - додали там.

Читайте: "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та 2 багатоповерхівки (оновлено). ФОТОрепортаж

26 листопада збито 76 БПЛА із 188 випущених

Автор: 

обстріл (28171) ППО (3138) Повітряні сили (2581) Шахед (931)


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Топ коментарі
+8
Шлюхеди впевненими темпами переходять в режим 24/7. Тривоги вже майже цілодобово. Через півроку , вангую, буде 300 на день. Ніякого ППО не вистачить, враховуючи, що пріоритет буде віддаватися масованим ракетним атакам.
Треба тільки знищувати самі заводи.
Що там Дімка Гордончик говорив : заводи в Їлабугє будут дамбіть !!!!
Коли??
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26.11.2024 10:00
+7
По шахедах. В коментарі зверху від Олександра Томаха все чітко сказано, як буде. І таки буде, якщо президент не перестане грати своїм х.. на Україні
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26.11.2024 10:08
+7
Кацапи з кожним днем запускають все більшу кількість безпілотніків, і буде тільки збільшуватись, бо іран, кндр та китай допомагає зброєю кацапам більше, ніж наші європейські та американські партнери. Санкції повинні бути такі, щоб ні один барель нафти, ні один куб газу не продавали, знищити їх банківську систему, тіньовий танкерний флот, щоб ні одна мікросхема, токарний станок, не допускали на болота. І бити, бити кожного дня по їх нафтопереробних заводах, базам, складам, війсковим заводам, по ГЕС і ТЕС, тоді імперскі амбіціїї куйла знизатьця в рази!
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26.11.2024 10:08
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26.11.2024 09:54 Відповісти
95 БпЛА це фанера
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26.11.2024 09:58 Відповісти
Локационно потеряны, не значит что "фанера". Они могли лететь очень низко и их локационно не видно, но куда то они прилетели...
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26.11.2024 10:25 Відповісти
низко лететь можно вдоль рек или вдоль длинных балок. При подлете к населенным пунктам были бы помечены и попали бы по статистике в число 12: 188(залетевшие к нам) - 76(сбитые) - 95(локационно потерянные) - 5(на Беларусь, к слову, с Беларуси ночью возвращались, по-моему, в Житомирскую) = 12(мабуть, прилетевшие в цель).
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26.11.2024 14:11 Відповісти
Если с Беларуси вернулось столько же, сколько залетело, то от 12 прилетов отнять пять, равно всего семь прилетов ( 12 - 5 = 7)
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26.11.2024 14:26 Відповісти
Шлюхеди впевненими темпами переходять в режим 24/7. Тривоги вже майже цілодобово. Через півроку , вангую, буде 300 на день. Ніякого ППО не вистачить, враховуючи, що пріоритет буде віддаватися масованим ракетним атакам.
Треба тільки знищувати самі заводи.
Що там Дімка Гордончик говорив : заводи в Їлабугє будут дамбіть !!!!
Коли??
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26.11.2024 10:00 Відповісти
ще діма гордончик казав, що 5.11.2024 війна закінчиться, а путін ганебно звалить з України під тиском трампа.
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26.11.2024 10:34 Відповісти
дивуюсь, що цього лисого та штопаного кондома, на жаль без пірамідки в опі, хтось дивиться та цитує...
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26.11.2024 12:12 Відповісти
Я навіть можу сказати, що це ще не рекорд
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26.11.2024 10:01 Відповісти
по фанері ?
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26.11.2024 10:04 Відповісти
По шахедах. В коментарі зверху від Олександра Томаха все чітко сказано, як буде. І таки буде, якщо президент не перестане грати своїм х.. на Україні
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26.11.2024 10:08 Відповісти
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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26.11.2024 10:12 Відповісти
Його треба кинути у вулик.
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26.11.2024 10:24 Відповісти
Щоб бджілки отруїлись?
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26.11.2024 10:31 Відповісти
Кацапи з кожним днем запускають все більшу кількість безпілотніків, і буде тільки збільшуватись, бо іран, кндр та китай допомагає зброєю кацапам більше, ніж наші європейські та американські партнери. Санкції повинні бути такі, щоб ні один барель нафти, ні один куб газу не продавали, знищити їх банківську систему, тіньовий танкерний флот, щоб ні одна мікросхема, токарний станок, не допускали на болота. І бити, бити кожного дня по їх нафтопереробних заводах, базам, складам, війсковим заводам, по ГЕС і ТЕС, тоді імперскі амбіціїї куйла знизатьця в рази!
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26.11.2024 10:08 Відповісти
по чліну, ми виберемо ще дурнішого препізедента 99% та створимо монобільшість із 400-ма ****** не нашого народу.
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26.11.2024 12:16 Відповісти
То що, 95 одиниць десь валяється на землі в Україні з 40 кг вибухівки?
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26.11.2024 10:12 Відповісти
то фанера
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26.11.2024 10:13 Відповісти
Сказали вчора, що туман насувається. Ось і запустили більше. Пізніше потужний статист все підрахує і розкаже, як укрінські дрони "бяряздят" простори парашинського неба.
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26.11.2024 10:18 Відповісти
Ударів у відповідь по містах нацистської россії нема і не буде. Не буде ударів у відповідь по россійській енергетиці. Не буде ударів у відповідь по ворожих ТЕЦ. В Харкові ворог зруйнував всі ТЕЦ. На нацистському білгороді всі ТЕЦ не ушкоджені.
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26.11.2024 10:40 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
Та з прозрінням, що ОПаВави будувала дороги в сторони вторгнення кацапів не для 73% ідіотів.
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26.11.2024 12:22 Відповісти
зеля? курва, єрмак, курва! де 1000000 дронів?!!!!!!!
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26.11.2024 13:57 Відповісти
Первый вопросительный знак, подлиз защитан. Я как у не`нила спрашивать, ну шо, барин (новый) приехал, рассудил? Попереривав би с.аколизiв.
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26.11.2024 14:18 Відповісти
не хами людям, краще, ізловчісь і овладєй собой.
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02.12.2024 09:44 Відповісти
Локаційно втрачено це зелена брехня, половина Тернопільскої області без світла, підстанції, які здавалось можна було захистити сіткою (привіт тимошенко), рознесли в нуль.
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26.11.2024 14:08 Відповісти
... та точно!! Всі 95 радіолокаційно втрачених полетіли до Тернопільської області і все там порозбивали все!! А про сітку... щось чули...десь щось побачили...і все захистили...)))) Пояснювати невігласу...що таке РЛвтрачені... це що товкти воду у ступі. Розуму у Вашому допису... що у зелених тваринок.... Вони розумно вміють красти...а Ви вм вєте з розумним виглядом писати маячню! Але може щось і зажевріє... у макітрі..якщо подумати...щоб було б..якби хоч половина з цих 95 попали у ціль!?)))
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26.11.2024 14:45 Відповісти
Ти тупий чи як? Попали в ціль.
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26.11.2024 14:48 Відповісти
Тупий ти!!! Бо попали ОДИНИЦІ,..а не всі..які РЛвтрачні! Пояснювати щось людині... у якої перемикач голова-жопа у положенні жопа і законтрений... нема сенсу!
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26.11.2024 15:34 Відповісти
Які нахрін одиниці, сім підстанцій навколо і три у місті. Щоб одну знести тре лять 6 шахедів квадратом впасти, а це ще хрін вони так впадуть.
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26.11.2024 23:14 Відповісти
Раніше збивали практично всі.
Тепер або шахеди стали "розумніше", або зенітників стало менше.
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26.11.2024 14:35 Відповісти
... а трете поняття..кількість так і не прийшло? Поняття хібні цілі теж не зрозуміти? До 30 відсотків фанери ..на які витрачати ракети..снаряди в Гепардів ..які у дефиціті було б дурнею. І наш РЕБ зараз непогано працює. Бо збити ВСЕ!!! неможливо!
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26.11.2024 15:32 Відповісти
А як відрізнити хибні цілі від справжніх? Вони ж спеціально так і робляться - щоб не відрізнити технічно. Можливо у наших ППО є такі засоби, щоб відрізняти, то й добре.
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26.11.2024 18:43 Відповісти
Так от і воно...що відрізнити тяжкувато. Потенціал ППО зараз вже дозволяє мати близьку до реальності картину.... Тому і шниряють хибні над містами та селами... не вражаючи нічого. Наші трохи продвинулися у цьому напрямку. Сьогодні у Бучанському районі Києва знайшли двох Шахедів. Один впав на кришу будинку..інший у посадці. А скільки їх навіть з бойовими частинами знаходять у лісах...
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26.11.2024 19:10 Відповісти
І довго це буде продовжуватися? Відсутність будь-якої адекватної відповіді породжує у рашистів вседозволеність.Схоже, нашій зевладі начхати на ці прильоти що останнім часом почастішали
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26.11.2024 19:38 Відповісти
 
 