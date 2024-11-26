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"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та 2 багатоповерхівки (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 26 листопада 2024 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вночі тривога тривала понад 7 годин.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Бойова частина "шахеда" знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Наслідки атаки

За даними ОВА, уламками збитих "Шахедівпошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль.

Пошкодження будинків незначні - вибиті вікна, двері, посічені фасади.

Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

Також читайте: Внаслідок атаки "Шахедів" на Київщину пошкоджено будинки

Дронова атака вночі 26 листопада

Як повідомлялося, увечері 25 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди". На ранок стало відомо, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі.

Нагадаємо, вночі у Києві ППО працювала по "шахедах". У КМВА повідомили, що РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА. На Черкащині тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку.

Автор: 

Київська область (4001) ППО (3138) Шахед (931)


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Силам ППО - огромная благодарность
Работать в таком интенсивном режиме - даже не знаю ,где они берут силы
Благодарность всем надзвичайникам
Каждый день как на пожаре - это какие надо иметь нервы
Интересно - как оплачивается труд всех этих людей?
Они тоже после работы лежат на диванах с деньгами?
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26.11.2024 12:58 Відповісти
 
 