"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та 2 багатоповерхівки (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 26 листопада 2024 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вночі тривога тривала понад 7 годин.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки атаки

За даними ОВА, уламками збитих "Шахедів" пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль.

Пошкодження будинків незначні - вибиті вікна, двері, посічені фасади.

Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.











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Дронова атака вночі 26 листопада

Як повідомлялося, увечері 25 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди". На ранок стало відомо, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі.

Нагадаємо, вночі у Києві ППО працювала по "шахедах". У КМВА повідомили, що РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА. На Черкащині тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку.