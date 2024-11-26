"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та 2 багатоповерхівки (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 26 листопада 2024 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Київщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні вночі тривога тривала понад 7 годин.
В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах", - йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки
За даними ОВА, уламками збитих "Шахедів" пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль.
Пошкодження будинків незначні - вибиті вікна, двері, посічені фасади.
Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.
Дронова атака вночі 26 листопада
Як повідомлялося, увечері 25 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди". На ранок стало відомо, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі.
Нагадаємо, вночі у Києві ППО працювала по "шахедах". У КМВА повідомили, що РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА. На Черкащині тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку.
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Работать в таком интенсивном режиме - даже не знаю ,где они берут силы
Благодарность всем надзвичайникам
Каждый день как на пожаре - это какие надо иметь нервы
Интересно - как оплачивается труд всех этих людей?
Они тоже после работы лежат на диванах с деньгами?