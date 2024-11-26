Атака "шахедів" на Черкащину: тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку

Понад сім годин поспіль тривала повітряна тривога у Черкаській області цієї ночі. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в межах нашої території знищено вісім "шахедів".

Унаслідок падіння БпЛА в Черкаському районі загорілась суха рослинність на відкритій території. Її оперативно ліквідували. Крім того, вибуховою хвилею незначно пошкоджено вантажівку, що раніше здійснила аварійну зупинку на узбіччі", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що внаслідок чергової російської атаки люди не постраждали.

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