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Атака "шахедів" на Черкащину: тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку

Вночі 26 листопада у Черкаській області працювала ППО

Понад сім годин поспіль тривала повітряна тривога у Черкаській області цієї ночі.  У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в межах нашої території знищено вісім "шахедів".

Унаслідок падіння БпЛА в Черкаському районі загорілась суха рослинність на відкритій території. Її оперативно ліквідували. Крім того, вибуховою хвилею незначно пошкоджено вантажівку, що раніше здійснила аварійну зупинку на узбіччі", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що внаслідок чергової російської атаки люди не постраждали.

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Автор: 

обстріл (28171) Шахед (931) Черкаська область (44)


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