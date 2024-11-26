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Атака "шахедов" на Черкасщину: тревога продолжалась более 7 часов, взрывной волной поврежден грузовик

Вночі 26 листопада у Черкаській області працювала ППО

Более семи часов подряд продолжалась воздушная тревога в Черкасской области этой ночью. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"По предварительным данным, в пределах нашей территории уничтожено восемь "шахедов".

В результате падения БпЛА в Черкасском районе загорелась сухая растительность на открытой территории. Пожар оперативно ликвидировали. Кроме того, взрывной волной незначительно поврежден грузовик, который ранее совершил аварийную остановку на обочине", - говорится в сообщении.

Табурец отметил, что в результате очередной российской атаки люди не пострадали.

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Автор: 

обстрел (27036) Шахед (964) Черкасская область (46)


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