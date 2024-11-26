У Києві ППО працює по "шахедах"
У Києві сили протиповітряної оборони збивать російські ударні безпілотники.
Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО", - ідеться у повідомленні.
Раніше в столиці була оголошена повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" з північного напрямку.
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Amber
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Ukrainian Tarot
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andi Mir
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Yuri Yuri #593967
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Jolli Rabbit
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