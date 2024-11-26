У Києві ППО працює по "шахедах"

У Києві сили протиповітряної оборони збивать російські ударні безпілотники.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО", - ідеться у повідомленні.

Раніше в столиці була оголошена повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" з північного напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 71 зі 145 "Шахедів", ще 71 дрон локаційно втрачений, - Повітряні сили