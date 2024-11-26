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У Києві ППО працює по "шахедах"

шахеди

У Києві сили протиповітряної оборони збивать російські ударні безпілотники.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО", - ідеться у повідомленні.

Раніше в столиці була оголошена повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" з північного напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 71 зі 145 "Шахедів", ще 71 дрон локаційно втрачений, - Повітряні сили

Автор: 

Київ (19457) ППО (3183) Шахед (984)


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В Києві гучно !!
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26.11.2024 00:19 Відповісти
То вчора буле те саме і що
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26.11.2024 00:24 Відповісти
Видно наші дрони там же де і міни за 25 мільярдів - в повній сраці. ****** шашличні мародери.
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26.11.2024 00:41 Відповісти
От і всі Patriots полетять на дешеві шахеди, зате великосяйни та оточення в безпеці. Всього найкращого їм і 73-процентним.
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26.11.2024 01:15 Відповісти
Петріот ніколи по дронам не стріляв.
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26.11.2024 12:22 Відповісти
 
 