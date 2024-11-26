В Киеве ПВО работает по "шахедам"

В Киеве силы противовоздушной обороны сбивают российские ударные беспилотники.

Об этом сообщили в КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее в столице была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" с северного направления.

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