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Новости Война
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В Киеве ПВО работает по "шахедам"

шахеди

В Киеве силы противовоздушной обороны сбивают российские ударные беспилотники.

Об этом сообщили в КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее в столице была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" с северного направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен 71 из 145 "Шахедов", еще 71 дрон локально потерян, - Воздушные силы

Автор: 

Киев (25499) ПВО (2728) Шахед (964)


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В Києві гучно !!
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26.11.2024 00:19 Ответить
То вчора буле те саме і що
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26.11.2024 00:24 Ответить
Видно наші дрони там же де і міни за 25 мільярдів - в повній сраці. ****** шашличні мародери.
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26.11.2024 00:41 Ответить
От і всі Patriots полетять на дешеві шахеди, зате великосяйни та оточення в безпеці. Всього найкращого їм і 73-процентним.
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26.11.2024 01:15 Ответить
Петріот ніколи по дронам не стріляв.
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26.11.2024 12:22 Ответить
 
 