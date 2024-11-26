В Киеве ПВО работает по "шахедам"
В Киеве силы противовоздушной обороны сбивают российские ударные беспилотники.
Об этом сообщили в КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО", - говорится в сообщении.
Ранее в столице была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" с северного направления.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий26.11.2024 00:19 Ответить Мне нравится 2
Ukrainian Tarot
показать весь комментарий26.11.2024 00:24 Ответить Мне нравится 0
andi Mir
показать весь комментарий26.11.2024 00:41 Ответить Мне нравится 9
Yuri Yuri #593967
показать весь комментарий26.11.2024 01:15 Ответить Мне нравится 0
Jolli Rabbit
показать весь комментарий26.11.2024 12:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль