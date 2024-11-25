Сумщина: росіяни здійснили 80 обстрілів різними типами озброєння, поранено людину

25 листопада росіяни здійснили 80 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 258 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Хотінська громада: здійснено атаку FPV дронами (9 вибухів), скидання з БпЛА боєприпасів (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріл (10 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (14 вибухів), РСЗВ (7 вибухів), артилерії (25 вибухів), FPV дронами (3 вибухи), скинув з БпЛА вибухові пристрої (8 вибухів).

Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (8 вибухів), ствольної артилерії (26 вибухів). Був танкові обстріли (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи).

Шалигинська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано атаку FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (11 вибухів), гранатометний обстріл (4 вибухи), атаку FPV- дронами (6 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено 25 будинків та 71 квартиру: наслідки ракетної атаки РФ на Одесу

Миропільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (3 вибухи), скидання з БпЛА вибухового предмету (1 вибух). Внаслідок поранення отримала цивільна особа.

Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (30 вибухів), FPV дроном (1 вибух), РСЗВ (40 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Миколаївська сільська громада: здійснено атаку FPV- дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Крім того, завдано атаку FPV- дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів).

Шосткинська громада: здійснено авіаудари із застосуванням БпЛА типу Герань (5 вибухів).

Читайте: Рашисти завдають ударів "Шахедами" та ракетами по Сумщині: Наслідки атаки уточнюються