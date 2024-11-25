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Рашисти завдають ударів "Шахедами" та ракетами по Сумщині: Наслідки атаки уточнюються

Обстріл Сумської області 25 листопада

Російські загарбники ввечері 25 листопада завдають ударів по населеним пунктам Сумського району та Шосткинської громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина, 25 листопада. Росіяни наразі застосовують удари "Шахедами" та ракетами по населеним пунктам Сумського району та Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконуються всі необхідні дії щодо допомоги людям, які опинились у зоні обстрілів, наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Раніше повідомлялося, що 25 листопада 2024 року у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 17 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


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Сумщина вже як тир, просто летить...
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25.11.2024 20:56 Відповісти
😢😢😢
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25.11.2024 22:33 Відповісти
А Запад тільки співчуває нам!
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25.11.2024 21:39 Відповісти
І навіть глибоко стурбований.
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25.11.2024 21:56 Відповісти
 
 