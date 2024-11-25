Рашисти завдають ударів "Шахедами" та ракетами по Сумщині: Наслідки атаки уточнюються
Російські загарбники ввечері 25 листопада завдають ударів по населеним пунктам Сумського району та Шосткинської громади.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина, 25 листопада. Росіяни наразі застосовують удари "Шахедами" та ракетами по населеним пунктам Сумського району та Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виконуються всі необхідні дії щодо допомоги людям, які опинились у зоні обстрілів, наслідки ворожої атаки уточнюються.
Раніше повідомлялося, що 25 листопада 2024 року у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 17 ворожих БпЛА типу "Шахед".
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Тарас Бульба #592655
показати весь коментар25.11.2024 20:56 Відповісти Мені подобається 1
Nika Vesela
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ПравдаЛюбка
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Анатолій Панасюк
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