Российские беспилотники атаковали энергетиков на Днепропетровщине
Сегодня, 26 ноября 2024 года, вражеские беспилотники атаковали энергетиков в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Еще один тяжелый день для наших коллег с Днепропетровщины. Вражеские дроны атаковали энергетиков, когда они чинили сети вблизи зоны боевых действий. Один из беспилотников сбросил взрывчатку рядом с машиной ремонтной бригады. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимы", - говорится в сообщении.
"Несмотря на ежедневную опасность продолжаем делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", - отмечают в ДТЭК.
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