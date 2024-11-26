Российские беспилотники атаковали энергетиков на Днепропетровщине

Сегодня, 26 ноября 2024 года, вражеские беспилотники атаковали энергетиков в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Еще один тяжелый день для наших коллег с Днепропетровщины. Вражеские дроны атаковали энергетиков, когда они чинили сети вблизи зоны боевых действий. Один из беспилотников сбросил взрывчатку рядом с машиной ремонтной бригады. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимы", - говорится в сообщении.

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"Несмотря на ежедневную опасность продолжаем делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", - отмечают в ДТЭК.