Російські безпілотники атакували енергетиків на Дніпропетровщині

Сьогодні, 26 листопада 2024 року, ворожі безпілотники атакували енергетиків в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій. Один із безпілотників скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади. На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими", - йдеться у повідомленні.

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"Попри щоденну небезпеку продовжуюємо робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення", - наголошують у ДТЕК.