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Вводим одноразовую помощь на детей в размере 6500 грн отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода, - Шмыгаль

Виплати на дітей на зимовий період

Правительство осуществило первые шаги по внедрению комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство продолжает добавлять новые программы и инициативы.

"Одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития. Детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций.

Также читайте: В поддержку ветеранов в 2025 году заложено 10,5 млрд грн, - Шмыгаль

Среди них - программа "Теплая зима": одноразовая денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что сегодня правительство принимаем соответствующее постановление, что дает старт этой программе.

Автор: 

выплаты (644) дети (6481) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+7
одноразова допомога називається по науковому "роздача милостині".

всі самодержці цим очінь увлєкались.

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26.11.2024 14:36
+6
Популістський дерибан продовжується.
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26.11.2024 14:38
+2
Собі таку зарплату зроби і всім міністрам,і депутатам.🤦
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26.11.2024 14:36
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Правила форума Совет форумчан
одноразова допомога називається по науковому "роздача милостині".

всі самодержці цим очінь увлєкались.

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26.11.2024 14:36 Ответить
Собі таку зарплату зроби і всім міністрам,і депутатам.🤦
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26.11.2024 14:36 Ответить
навіть не знаю як коментувати..ніби то все правильно. ВПО це ясно, а малозабезпечені це як визначається?
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26.11.2024 14:37 Ответить
Наприклад мама у декретній відпустці до трьох років дитині. Отримує 860 грн на місяць. Чоловік працює, отримує мінімалку, або трохи більше. От тобі і малозабезпечені.
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26.11.2024 14:44 Ответить
Ніяк,просто імітація підтримки багатодітних.Щоб отримати статус малозабезпечених треба працювати сторожем на мінімальну і то в 90% випадках допомоги не призначать.
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26.11.2024 14:46 Ответить
Популістський дерибан продовжується.
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26.11.2024 14:38 Ответить
А ту тисячу теж можна було долучити до цієї суми чи ні ? Бо олігархи вже не знають куди подіти цю 1000, і депутати владної партії цю тисячу у конвертики розпхали на "чорний" день ? Нарешті побачили, що не всі потребують допомоги чи ще ... очі повилазили ? ДОПОМАГАТИ треба тим, хто дійсно потребує, а не так - всі у шеренгу за тисячею на шару.
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26.11.2024 14:41 Ответить
- Здорово, небого! - обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. - Откуда ты, бедная?
- Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.
- Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?
- А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
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26.11.2024 14:54 Ответить
Дно...
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26.11.2024 15:07 Ответить
Заготівля дітей на дрова? Оригінально!
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26.11.2024 15:08 Ответить
Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - зазначив Шмигаль.
Горіти тобі в пеклі і твоїм колегам, друзякам прокурорам , ТЦК, МСЕК, ОП і ще купа іншої наволочі...
6500 і ні в чому собі не відказуйте..
а можете скумбрії накупити...
наволоч, просто виділи, що ще не вкрали і не розказуй, що на них купити
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26.11.2024 15:20 Ответить
Подивіться як після обіцяної 1000 ціни підскочили , а що буде після 6500 я навіть уявити не можу.
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26.11.2024 15:32 Ответить
 
 