Вводим одноразовую помощь на детей в размере 6500 грн отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода, - Шмыгаль

Правительство осуществило первые шаги по внедрению комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство продолжает добавлять новые программы и инициативы.

"Одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития. Детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций.

Также читайте: В поддержку ветеранов в 2025 году заложено 10,5 млрд грн, - Шмыгаль

Среди них - программа "Теплая зима": одноразовая денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что сегодня правительство принимаем соответствующее постановление, что дает старт этой программе.