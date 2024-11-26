Вводим одноразовую помощь на детей в размере 6500 грн отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода, - Шмыгаль
Правительство осуществило первые шаги по внедрению комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей.
Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, правительство продолжает добавлять новые программы и инициативы.
"Одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития. Детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций.
Среди них - программа "Теплая зима": одноразовая денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", - отметил Шмыгаль.
Он также отметил, что сегодня правительство принимаем соответствующее постановление, что дает старт этой программе.
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всі самодержці цим очінь увлєкались.
- Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.
- Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?
- А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!
(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
Горіти тобі в пеклі і твоїм колегам, друзякам прокурорам , ТЦК, МСЕК, ОП і ще купа іншої наволочі...
6500 і ні в чому собі не відказуйте..
а можете скумбрії накупити...
наволоч, просто виділи, що ще не вкрали і не розказуй, що на них купити