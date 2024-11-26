Запроваджуємо одноразову допомогу на дітей у розмірі 6500 грн окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду, - Шмигаль
Уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету "Зимової підтримки" для українських родин.
Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уряд продовжує додавати нові програми та ініціативи.
"Одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій.
Серед них - програма "Тепла зима": одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - зазначив Шмигаль.
Він також зазначив, що сьогодні уряд ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі.
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всі самодержці цим очінь увлєкались.
- Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.
- Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?
- А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!
(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
Горіти тобі в пеклі і твоїм колегам, друзякам прокурорам , ТЦК, МСЕК, ОП і ще купа іншої наволочі...
6500 і ні в чому собі не відказуйте..
а можете скумбрії накупити...
наволоч, просто виділи, що ще не вкрали і не розказуй, що на них купити