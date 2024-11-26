Запроваджуємо одноразову допомогу на дітей у розмірі 6500 грн окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду, - Шмигаль

Уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету "Зимової підтримки" для українських родин.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд продовжує додавати нові програми та ініціативи.

"Одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій.

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Серед них - програма "Тепла зима": одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що сьогодні уряд ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі.