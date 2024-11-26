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Запроваджуємо одноразову допомогу на дітей у розмірі 6500 грн окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду, - Шмигаль

Виплати на дітей на зимовий період

Уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету "Зимової підтримки" для українських родин.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд продовжує додавати нові програми та ініціативи.

"Одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій.

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Серед них - програма "Тепла зима": одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що сьогодні уряд ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі.

Автор: 

виплати (1032) діти (5037) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+7
одноразова допомога називається по науковому "роздача милостині".

всі самодержці цим очінь увлєкались.

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26.11.2024 14:36
+6
Популістський дерибан продовжується.
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26.11.2024 14:38
+2
Собі таку зарплату зроби і всім міністрам,і депутатам.🤦
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26.11.2024 14:36
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одноразова допомога називається по науковому "роздача милостині".

всі самодержці цим очінь увлєкались.

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26.11.2024 14:36 Відповісти
Собі таку зарплату зроби і всім міністрам,і депутатам.🤦
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26.11.2024 14:36 Відповісти
навіть не знаю як коментувати..ніби то все правильно. ВПО це ясно, а малозабезпечені це як визначається?
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26.11.2024 14:37 Відповісти
Наприклад мама у декретній відпустці до трьох років дитині. Отримує 860 грн на місяць. Чоловік працює, отримує мінімалку, або трохи більше. От тобі і малозабезпечені.
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26.11.2024 14:44 Відповісти
Ніяк,просто імітація підтримки багатодітних.Щоб отримати статус малозабезпечених треба працювати сторожем на мінімальну і то в 90% випадках допомоги не призначать.
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26.11.2024 14:46 Відповісти
Популістський дерибан продовжується.
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26.11.2024 14:38 Відповісти
А ту тисячу теж можна було долучити до цієї суми чи ні ? Бо олігархи вже не знають куди подіти цю 1000, і депутати владної партії цю тисячу у конвертики розпхали на "чорний" день ? Нарешті побачили, що не всі потребують допомоги чи ще ... очі повилазили ? ДОПОМАГАТИ треба тим, хто дійсно потребує, а не так - всі у шеренгу за тисячею на шару.
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26.11.2024 14:41 Відповісти
- Здорово, небого! - обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. - Откуда ты, бедная?
- Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.
- Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?
- А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
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26.11.2024 14:54 Відповісти
Дно...
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26.11.2024 15:07 Відповісти
Заготівля дітей на дрова? Оригінально!
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26.11.2024 15:08 Відповісти
Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - зазначив Шмигаль.
Горіти тобі в пеклі і твоїм колегам, друзякам прокурорам , ТЦК, МСЕК, ОП і ще купа іншої наволочі...
6500 і ні в чому собі не відказуйте..
а можете скумбрії накупити...
наволоч, просто виділи, що ще не вкрали і не розказуй, що на них купити
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26.11.2024 15:20 Відповісти
Подивіться як після обіцяної 1000 ціни підскочили , а що буде після 6500 я навіть уявити не можу.
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26.11.2024 15:32 Відповісти
 
 