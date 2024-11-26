До 10% всех прокуроров Украины имеют статус людей с инвалидностью. ДОКУМЕНТ
По состоянию на ноябрь 2024 года 524 прокурора в Украине официально являются лицами с инвалидностью, но руководителей областных прокуратур среди них нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора на запрос нардепа Алексея Гончаренко.
Отмечается, что в органах прокуратуры работает 831 человек с инвалидностью. Больше всего их - в областных и окружных прокуратурах (762 работника, из которых 496 - прокуроры). В Офисе Генпрокурора - 66 таких работников, среди которых 26 - прокуроры, а в САП - трое, из них двое - прокуроры.
"Среди руководителей областных прокуратур работники, имеющие статус лица с инвалидностью, в настоящее время отсутствуют. То есть до 10% прокуроров - инвалиды!" - добавил Гончаренко.
Коррупционная схема с фальшивыми справками
В начале октября правоохранители разоблачили коррупционную схему в Хмельницкой области, связанную с незаконным оформлением статуса лиц с инвалидностью для прокуроров. Главу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына, который возглавлял областной Пенсионный фонд, задержали по подозрению в причастности к сделкам.
По данным следствия, 49 прокуроров, включая областного прокурора, воспользовались этой схемой. В результате скандала руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подал в отставку.
Реакция властей и проверки по Украине
Президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы к решительным действиям, назвав коррупцию в тылу "внутренним врагом". В ответ Генпрокуратура начала проверки в регионах.
На Харьковщине установлено, что руководители областной прокуратуры не получали выплат за инвалидность, но все имеют пенсии за выслугу лет. За 2023 год они заработали от 430 тысяч гривен каждый.
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І не в кожного витримує кишкА
І печінка не витримує також: вилізають очі...
Зараз будем ювілеї святкувать
Як святкуєш, так і будуть шанувать-
Служба! Дні і ночі.
Ніколи не чув і навіть гадки не мав...
Можливо це через те що їм молока не давали, як на підприємствах, а це можливо вирішило б питання безпеки праці прокуратури України?!?
Потрібно з повагою віднестись до хворих людей і негайно їх звільнити з усіх держпосад - адже їм явно важко якісно виконувати службові обов'язки. ВЛК в Києві підтверджує цей факт.
Звідки взялось 10% одному Гончаренко відомо.
У фракції ЄС також є інваліди, як ів багатьох інших. Мене цікавить скільки інвалідів ів раді, тому, що там точно не мають право працювати інваліди.
Я впевнена, що в раді інвалідів буде не менше 50%.
Давайте буде чесними і перевірим і ощвучим всі цифри, а також скільки їх серед геошників і членів чисельних.рад по.боротьбі з усім на світі.
Я так розумію, що Гончаренку вже не має чим підзужувати народ і тримати до себе увагу. То даю підказку : список всіх.депутатів інвалідів їх інвалідів помічників і родичів, і уваги до нього буде як до Месії
Що означає, «вони легальні»?
А хто «не легальний»? Вже є висновки повторні по тим кого гамузом звинувати за «кращими» сталіністськими традиціями?
Я хочу аби оприлюднили всі списки депутатів інвалідів їх інвалідів помічників і родаків, а також скільки вони цим вкрали в держави, бо саме так визначає пан депутат наявність інвалідності. Хочу аби озвучили весь список пенсіонерів депутатів та скільки пенсії вони отримують!
Не погано отримати список де ошиваються родаки і діти депутатів, і чому вони не в Україні?
P.S в Украине, в среднем, 6,2% инвалидов от кол. ва населения.
вони є її частиною. +
Вони працюють на ворога, бо ті гроші що вони отримують, то є дрони, міни, пікапи, захист тих хто цю гидоту захищає.
Я ж кажу, поміняти прєзіка нічого не вирішить. Треба в президенти (і парламент!!), людину що буде будувати нову конструкцію влади, бо з пострадянськими законами, скільки би бебів, набів, сапів, дбрів, сбуїв ви не створювали, корупція буди просто поширюватися на нові органи її контролю.
Тобто нова архітектура країни де участкові менти, прокурори, судді, будуть виборними особами ( звісно з юр освітою).
Навіть в САП вони є ))))))
Як таргани, повсюди.
До речі, якщоці прокурори дійсно ІНВАЛІДИ, тобто НЕ ПРИДАТНІ, то навіть в цьому випадку, що вони роблять на відповідальних посадах?
А якщо ти трішечки інвалід, то за що отримуєш пенсію, як працюєш і отримуєш платню? Бо пенсія надається саме непридатному, як можливість існувати не працюючи, бо він не може робити.
Щодо доплат. Отут я з вами згодна. Якщо людина працює і скажімо, отримує реально достатній рівень зп аби вистачало і на лікування щороку, то не зрозуміло чому платять за інвалідність взагалі. Краще б зробиои безкоштовні ліки і щорічну реабілітацію безоплатною.
Єдино кому заважає прокуратура це кримінал і мародери. Тому всі інструменти годяться для її знищення. А тотальне обсирання брехливими вкидами то це взагалі вже пустощами вважаються, тим більше народ хаває.
Доведем цю ціфру до 73%-і на шашлики!!
Самая
вредная и опаснаяпрофессия ПРОКУРОРЫ
Инвалидность зашкаливает ...
Ганьба , куда смотрит Минздрав или Спортлото
А взагалі уся кампанія і весь інфошум щодо інвалідів в органах прокуратури смердить звичайним замовленням. Раджу пану Гончаренку надіслати аналогічний запит до, наприклад, ДБР.