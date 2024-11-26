До 10% всех прокуроров Украины имеют статус людей с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

По состоянию на ноябрь 2024 года 524 прокурора в Украине официально являются лицами с инвалидностью, но руководителей областных прокуратур среди них нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора на запрос нардепа Алексея Гончаренко.

Отмечается, что в органах прокуратуры работает 831 человек с инвалидностью. Больше всего их - в областных и окружных прокуратурах (762 работника, из которых 496 - прокуроры). В Офисе Генпрокурора - 66 таких работников, среди которых 26 - прокуроры, а в САП - трое, из них двое - прокуроры.

"Среди руководителей областных прокуратур работники, имеющие статус лица с инвалидностью, в настоящее время отсутствуют. То есть до 10% прокуроров - инвалиды!" - добавил Гончаренко.





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Коррупционная схема с фальшивыми справками

В начале октября правоохранители разоблачили коррупционную схему в Хмельницкой области, связанную с незаконным оформлением статуса лиц с инвалидностью для прокуроров. Главу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына, который возглавлял областной Пенсионный фонд, задержали по подозрению в причастности к сделкам.

По данным следствия, 49 прокуроров, включая областного прокурора, воспользовались этой схемой. В результате скандала руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подал в отставку.

Реакция властей и проверки по Украине

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы к решительным действиям, назвав коррупцию в тылу "внутренним врагом". В ответ Генпрокуратура начала проверки в регионах.

На Харьковщине установлено, что руководители областной прокуратуры не получали выплат за инвалидность, но все имеют пенсии за выслугу лет. За 2023 год они заработали от 430 тысяч гривен каждый.

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