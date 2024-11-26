До 10% від усіх прокурорів України мають статус людей з інвалідністю. ДОКУМЕНТ
Станом на листопад 2024 року 524 прокурори в Україні офіційно є особами з інвалідністю, але керівників обласних прокуратур серед них немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора на запит нардепа Олексія Гончаренка.
Зазначається, що в органах прокуратури працює 831 особа з інвалідністю. Найбільше їх - в обласних та окружних прокуратурах (762 працівники, з яких 496 - прокурори). В Офісі Генпрокурора - 66 таких працівників, серед яких 26 - прокурори, а в САП - троє, з них двоє прокурорів.
"Серед керівників обласних прокуратур працівники, які мають статус особи з інвалідністю, на цей час відсутні. Тобто до 10% прокурорів - інваліди!" - додав Гончаренко.
Корупційна схема із фальшивими довідками
На початку жовтня правоохоронці викрили корупційну схему в Хмельницькій області, пов’язану з незаконним оформленням статусу осіб з інвалідністю для прокурорів. Голову медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, який очолював обласний Пенсійний фонд, затримали за підозрою у причетності до оборудок.
За даними слідства, 49 прокурорів, включно з обласним прокурором, скористалися цією схемою. Унаслідок скандалу керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник подав у відставку.
Реакція влади та перевірки по Україні
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи до рішучих дій, назвавши корупцію в тилу "внутрішнім ворогом". У відповідь Генпрокуратура розпочала перевірки в регіонах.
На Харківщині встановлено, що керівники обласної прокуратури не отримували виплат за інвалідність, але всі мають пенсії за вислугу років. За 2023 рік вони заробили від 430 тисяч гривень кожен.
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І не в кожного витримує кишкА
І печінка не витримує також: вилізають очі...
Зараз будем ювілеї святкувать
Як святкуєш, так і будуть шанувать-
Служба! Дні і ночі.
Ніколи не чув і навіть гадки не мав...
Можливо це через те що їм молока не давали, як на підприємствах, а це можливо вирішило б питання безпеки праці прокуратури України?!?
Потрібно з повагою віднестись до хворих людей і негайно їх звільнити з усіх держпосад - адже їм явно важко якісно виконувати службові обов'язки. ВЛК в Києві підтверджує цей факт.
Звідки взялось 10% одному Гончаренко відомо.
У фракції ЄС також є інваліди, як ів багатьох інших. Мене цікавить скільки інвалідів ів раді, тому, що там точно не мають право працювати інваліди.
Я впевнена, що в раді інвалідів буде не менше 50%.
Давайте буде чесними і перевірим і ощвучим всі цифри, а також скільки їх серед геошників і членів чисельних.рад по.боротьбі з усім на світі.
Я так розумію, що Гончаренку вже не має чим підзужувати народ і тримати до себе увагу. То даю підказку : список всіх.депутатів інвалідів їх інвалідів помічників і родичів, і уваги до нього буде як до Месії
Що означає, «вони легальні»?
А хто «не легальний»? Вже є висновки повторні по тим кого гамузом звинувати за «кращими» сталіністськими традиціями?
Я хочу аби оприлюднили всі списки депутатів інвалідів їх інвалідів помічників і родаків, а також скільки вони цим вкрали в держави, бо саме так визначає пан депутат наявність інвалідності. Хочу аби озвучили весь список пенсіонерів депутатів та скільки пенсії вони отримують!
Не погано отримати список де ошиваються родаки і діти депутатів, і чому вони не в Україні?
P.S в Украине, в среднем, 6,2% инвалидов от кол. ва населения.
вони є її частиною. +
Вони працюють на ворога, бо ті гроші що вони отримують, то є дрони, міни, пікапи, захист тих хто цю гидоту захищає.
Я ж кажу, поміняти прєзіка нічого не вирішить. Треба в президенти (і парламент!!), людину що буде будувати нову конструкцію влади, бо з пострадянськими законами, скільки би бебів, набів, сапів, дбрів, сбуїв ви не створювали, корупція буди просто поширюватися на нові органи її контролю.
Тобто нова архітектура країни де участкові менти, прокурори, судді, будуть виборними особами ( звісно з юр освітою).
Навіть в САП вони є ))))))
Як таргани, повсюди.
До речі, якщоці прокурори дійсно ІНВАЛІДИ, тобто НЕ ПРИДАТНІ, то навіть в цьому випадку, що вони роблять на відповідальних посадах?
А якщо ти трішечки інвалід, то за що отримуєш пенсію, як працюєш і отримуєш платню? Бо пенсія надається саме непридатному, як можливість існувати не працюючи, бо він не може робити.
Щодо доплат. Отут я з вами згодна. Якщо людина працює і скажімо, отримує реально достатній рівень зп аби вистачало і на лікування щороку, то не зрозуміло чому платять за інвалідність взагалі. Краще б зробиои безкоштовні ліки і щорічну реабілітацію безоплатною.
Єдино кому заважає прокуратура це кримінал і мародери. Тому всі інструменти годяться для її знищення. А тотальне обсирання брехливими вкидами то це взагалі вже пустощами вважаються, тим більше народ хаває.
Доведем цю ціфру до 73%-і на шашлики!!
Самая
вредная и опаснаяпрофессия ПРОКУРОРЫ
Инвалидность зашкаливает ...
Ганьба , куда смотрит Минздрав или Спортлото
А взагалі уся кампанія і весь інфошум щодо інвалідів в органах прокуратури смердить звичайним замовленням. Раджу пану Гончаренку надіслати аналогічний запит до, наприклад, ДБР.