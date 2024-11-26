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До 10% від усіх прокурорів України мають статус людей з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Корупційна схема з фальшивими довідками про інвалідність серед прокурорів

Станом на листопад 2024 року 524 прокурори в Україні офіційно є особами з інвалідністю, але керівників обласних прокуратур серед них немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора на запит нардепа Олексія Гончаренка.

Зазначається, що в органах прокуратури працює 831 особа з інвалідністю. Найбільше їх - в обласних та окружних прокуратурах (762 працівники, з яких 496 - прокурори). В Офісі Генпрокурора - 66 таких працівників, серед яких 26 - прокурори, а в САП - троє, з них двоє прокурорів.

"Серед керівників обласних прокуратур працівники, які мають статус особи з інвалідністю, на цей час відсутні. Тобто до 10% прокурорів - інваліди!" - додав Гончаренко.

Скільки прокурорів із інвалідністю працює в Україні
Скільки прокурорів із інвалідністю працює в Україні

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Корупційна схема із фальшивими довідками

На початку жовтня правоохоронці викрили корупційну схему в Хмельницькій області, пов’язану з незаконним оформленням статусу осіб з інвалідністю для прокурорів. Голову медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, який очолював обласний Пенсійний фонд, затримали за підозрою у причетності до оборудок.

За даними слідства, 49 прокурорів, включно з обласним прокурором, скористалися цією схемою. Унаслідок скандалу керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник подав у відставку.

Реакція влади та перевірки по Україні

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи до рішучих дій, назвавши корупцію в тилу "внутрішнім ворогом". У відповідь Генпрокуратура розпочала перевірки в регіонах.

На Харківщині встановлено, що керівники обласної прокуратури не отримували виплат за інвалідність, але всі мають пенсії за вислугу років. За 2023 рік вони заробили від 430 тисяч гривень кожен.

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Скільки прокурорів із інвалідністю працює в Україні

Автор: 

прокурор (621) інвалідність (262) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+19
Зараз мене заплюють, за натяки, але... Якщо в нас в Україні інвалід не може бути генералом, то як інвалід може бути прокурором? І не тільки прокурором, а і взагалі держчиновником/лікарем/депутатом і т.п.
Потрібно з повагою віднестись до хворих людей і негайно їх звільнити з усіх держпосад - адже їм явно важко якісно виконувати службові обов'язки. ВЛК в Києві підтверджує цей факт.
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26.11.2024 17:00
+11
Це ви ще суддів та владу не перевіряли...
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26.11.2024 17:00
+8
Що ж з тим юрфаком пороблено чи шо? Інші факультети випускають людей як людей а юрфак -корупцію. Може закрити той факультет к бісу?
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26.11.2024 16:53
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І що?
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26.11.2024 16:51 Відповісти
Та брешуть. Якщо дійсно перевірити всі виплати, які вони роками отримували від держави, то там мабуть 10% здорових не знайдеться. Просто після скандалу з МСЕКівською бандою поховалися тимчасово.
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26.11.2024 17:05 Відповісти
Не бережуть себе...
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26.11.2024 16:53 Відповісти
Наша служба небезпечна і тяжка
І не в кожного витримує кишкА
І печінка не витримує також: вилізають очі...
Зараз будем ювілеї святкувать
Як святкуєш, так і будуть шанувать-
Служба! Дні і ночі.
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26.11.2024 17:45 Відповісти
Яка ж небезпечна робота!!!!!!!!
Ніколи не чув і навіть гадки не мав...
Можливо це через те що їм молока не давали, як на підприємствах, а це можливо вирішило б питання безпеки праці прокуратури України?!?
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26.11.2024 22:22 Відповісти
Що ж з тим юрфаком пороблено чи шо? Інші факультети випускають людей як людей а юрфак -корупцію. Може закрити той факультет к бісу?
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26.11.2024 16:53 Відповісти
Очевидно інваліди не тільки прокурори але зе більшість.
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26.11.2024 16:56 Відповісти
Причому на голову
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26.11.2024 17:04 Відповісти
Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року... При кому ж її призначили?
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26.11.2024 17:09 Відповісти
Крупа працювала у системі виконавчої влади - а тоді у 2008 прем'єром була Тимошенко, яка у 2019 підтримала Зеленського, а у 2020 Крупа стала депутатом обласної ради від партії Зеленського.
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26.11.2024 18:07 Відповісти
Через це в нас і приймаються дибільні рішення. Бо там інваліди на всю голову, і на весь гаманець.
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26.11.2024 16:58 Відповісти
Где этот чертов инвалид?

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26.11.2024 16:59 Відповісти
Юзік зустрівся с шефом
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26.11.2024 17:18 Відповісти
Зараз мене заплюють, за натяки, але... Якщо в нас в Україні інвалід не може бути генералом, то як інвалід може бути прокурором? І не тільки прокурором, а і взагалі держчиновником/лікарем/депутатом і т.п.
Потрібно з повагою віднестись до хворих людей і негайно їх звільнити з усіх держпосад - адже їм явно важко якісно виконувати службові обов'язки. ВЛК в Києві підтверджує цей факт.
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26.11.2024 17:00 Відповісти
Сказано краще не вигадаєш. У МВС, ДСНС, СБУ, ДБР обов'язкова щорічна діспансерізація. І люди із інвалідністю підлягають обстеження і висновкам ВЛК. Щось не разу не чув про хромого опера, недочувайла - пожежного, та сліпого слідчого.Навіт в відділ кадрів не візьмут, бо там переважно жінки - доньки або коханки
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26.11.2024 17:36 Відповісти
Це ви ще суддів та владу не перевіряли...
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26.11.2024 17:00 Відповісти
Це немає сенсу. Суддя суддю завжди виправдає, а від влади вони залежать
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26.11.2024 17:13 Відповісти
Мало того, воно ще й просто не дозволить відкрити провадження і не надасть дозволу на перевірку, та завчасно попередить покидька із своєї когорти...
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26.11.2024 17:28 Відповісти
Якщо прокурор = інвалід, то за логікою виходить що я - інвалід = прокурор?!
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26.11.2024 17:07 Відповісти
Хе! Наївний! В тебе ні Рендж Роверу, ні Крузака, ні десятку квартир в новобудовах, ні пентхаусу в Києві, ні маєточка в Кончі... Який ти нах прокурор (вибачаюсь за грубість)? Ти просто інвалід, який шукає інвалідні місця на парковках під різними установами, зайняті "інвалідами"...
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26.11.2024 17:24 Відповісти
За логікою тоді виходить шо ти лох🤣🤣🤣
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26.11.2024 17:37 Відповісти
Судячи по ним так усі 100 відсотків. Ви ліпше напишіть скільки хабарників, відсоток співпадає?
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26.11.2024 17:08 Відповісти
Дивна аріфметика. Бо навіть по цій статистиці, всього 5% інвалідів серед прокурорів.
Звідки взялось 10% одному Гончаренко відомо.
У фракції ЄС також є інваліди, як ів багатьох інших. Мене цікавить скільки інвалідів ів раді, тому, що там точно не мають право працювати інваліди.
Я впевнена, що в раді інвалідів буде не менше 50%.
Давайте буде чесними і перевірим і ощвучим всі цифри, а також скільки їх серед геошників і членів чисельних.рад по.боротьбі з усім на світі.
Я так розумію, що Гончаренку вже не має чим підзужувати народ і тримати до себе увагу. То даю підказку : список всіх.депутатів інвалідів їх інвалідів помічників і родичів, і уваги до нього буде як до Месії
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26.11.2024 17:09 Відповісти
У раді інвалідів мало, і вони легальні, зате розумово відсталих....
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26.11.2024 17:17 Відповісти
Їх в раді і серед помічників депів не менше 50%. Боюсь що з родичами ще більше.
Що означає, «вони легальні»?
А хто «не легальний»? Вже є висновки повторні по тим кого гамузом звинувати за «кращими» сталіністськими традиціями?
Я хочу аби оприлюднили всі списки депутатів інвалідів їх інвалідів помічників і родаків, а також скільки вони цим вкрали в держави, бо саме так визначає пан депутат наявність інвалідності. Хочу аби озвучили весь список пенсіонерів депутатів та скільки пенсії вони отримують!
Не погано отримати список де ошиваються родаки і діти депутатів, і чому вони не в Україні?
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26.11.2024 17:38 Відповісти
Ника, представьте что у меня есть шляпа. Я снимаю её перед вами. Вы, не поленились посчитать процент инвалидов прокуроров. Я, методом округления, пришел к подобному результату.
P.S в Украине, в среднем, 6,2% инвалидов от кол. ва населения.
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26.11.2024 17:28 Відповісти
Ти тільки свою 'шляпу' Нікі не показуй, а то вона буде в шоці пару місяців
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26.11.2024 17:39 Відповісти
Не потрібно маніпулювати!
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26.11.2024 17:38 Відповісти
Навіть в САП 2/3 прокурори є інвалідами !!! І вони боряться з корупцією ,????!!!!
вони є її частиною. +
Вони працюють на ворога, бо ті гроші що вони отримують, то є дрони, міни, пікапи, захист тих хто цю гидоту захищає.
Я ж кажу, поміняти прєзіка нічого не вирішить. Треба в президенти (і парламент!!), людину що буде будувати нову конструкцію влади, бо з пострадянськими законами, скільки би бебів, набів, сапів, дбрів, сбуїв ви не створювали, корупція буди просто поширюватися на нові органи її контролю.
Тобто нова архітектура країни де участкові менти, прокурори, судді, будуть виборними особами ( звісно з юр освітою).
Навіть в САП вони є ))))))
Як таргани, повсюди.
До речі, якщоці прокурори дійсно ІНВАЛІДИ, тобто НЕ ПРИДАТНІ, то навіть в цьому випадку, що вони роблять на відповідальних посадах?
А якщо ти трішечки інвалід, то за що отримуєш пенсію, як працюєш і отримуєш платню? Бо пенсія надається саме непридатному, як можливість існувати не працюючи, бо він не може робити.
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26.11.2024 18:09 Відповісти
Тільки перша група є такою яка не передбачає можливість робити. Друга частково обмежує, але не забороняє, третя група робоча. Згідно Конвенцій з прав люлини ніхто не має морального права обмежувати права інвалідів на роботу в тому числі.
Щодо доплат. Отут я з вами згодна. Якщо людина працює і скажімо, отримує реально достатній рівень зп аби вистачало і на лікування щороку, то не зрозуміло чому платять за інвалідність взагалі. Краще б зробиои безкоштовні ліки і щорічну реабілітацію безоплатною.
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26.11.2024 23:32 Відповісти
Підкажіть, в якій країні обирають.всіх прокурорів?
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26.11.2024 23:34 Відповісти
В Харкові отримали пенсії через суд по закону 2001 року подаючи одночасно однакові позови поки позов не попадав на розгляд потрібному судді. апеляцію рішення не проходили. тце теж корупційна схема.
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26.11.2024 18:16 Відповісти
ст 172 КЗпП передбачає працевлаштування інвалідів на умовах медичних рекомендацій. Чи є у прокурорів інвалидів такі рекомендації. і хто буде відповідати коли прокурор "загнеться" на роботі від тяжкої праці
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26.11.2024 18:21 Відповісти
Головне, що у депутатів є рекомендації від всіх лікарів, від психіатра в тому числі. Тому ми там де ми є.
Єдино кому заважає прокуратура це кримінал і мародери. Тому всі інструменти годяться для її знищення. А тотальне обсирання брехливими вкидами то це взагалі вже пустощами вважаються, тим більше народ хаває.
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26.11.2024 23:37 Відповісти
в нас є ким пишатися!!
Доведем цю ціфру до 73%-і на шашлики!!
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26.11.2024 19:06 Відповісти
Хворобливі ви наші прокурори! Звільняйте місця, якщо ви такі геть хворі...
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26.11.2024 20:35 Відповісти
Не знал , спасибо что просветили ...
Самая вредная и опасная профессия ПРОКУРОРЫ
Инвалидность зашкаливает ...
Ганьба , куда смотрит Минздрав или Спортлото
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26.11.2024 21:46 Відповісти
Наведені цифри ні про що, адже ще немає жодного (!) доведеного факту, коли прокурор отримав високе звання інваліда всупереч існуючому порядку та з порушенням законів. Думаю, що таких випадків або не буде взагалі або виявлять одиничні факти, які ні на що і ні на кого не вплинуть.
А взагалі уся кампанія і весь інфошум щодо інвалідів в органах прокуратури смердить звичайним замовленням. Раджу пану Гончаренку надіслати аналогічний запит до, наприклад, ДБР.
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27.11.2024 09:44 Відповісти
 
 