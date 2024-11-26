До 10% від усіх прокурорів України мають статус людей з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Станом на листопад 2024 року 524 прокурори в Україні офіційно є особами з інвалідністю, але керівників обласних прокуратур серед них немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора на запит нардепа Олексія Гончаренка.

Зазначається, що в органах прокуратури працює 831 особа з інвалідністю. Найбільше їх - в обласних та окружних прокуратурах (762 працівники, з яких 496 - прокурори). В Офісі Генпрокурора - 66 таких працівників, серед яких 26 - прокурори, а в САП - троє, з них двоє прокурорів.

"Серед керівників обласних прокуратур працівники, які мають статус особи з інвалідністю, на цей час відсутні. Тобто до 10% прокурорів - інваліди!" - додав Гончаренко.





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Корупційна схема із фальшивими довідками

На початку жовтня правоохоронці викрили корупційну схему в Хмельницькій області, пов’язану з незаконним оформленням статусу осіб з інвалідністю для прокурорів. Голову медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, який очолював обласний Пенсійний фонд, затримали за підозрою у причетності до оборудок.

За даними слідства, 49 прокурорів, включно з обласним прокурором, скористалися цією схемою. Унаслідок скандалу керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник подав у відставку.

Реакція влади та перевірки по Україні

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи до рішучих дій, назвавши корупцію в тилу "внутрішнім ворогом". У відповідь Генпрокуратура розпочала перевірки в регіонах.

На Харківщині встановлено, що керівники обласної прокуратури не отримували виплат за інвалідність, але всі мають пенсії за вислугу років. За 2023 рік вони заробили від 430 тисяч гривень кожен.

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