Кабмин перераспределил 258 млн грн из резервного фонда для строительства фортификаций на Запорожье
Кабинет Министров осуществил перераспределение (остаток экономии средств) 258 млн гривен из резервного фонда для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
203,35 млн грн направят Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей и устройство системы невзрывных заграждений.
Средства перераспределены за счет остатка экономии средств из десяти областей, в частности: Днепропетровской - 72,97 млн грн, Житомирской - 44,05 млн грн, Волынской - 33,65 млн грн, Тернопольской - 37,1 млн грн, Винницкой - 30 млн грн, Львовской - 14,02 млн грн и других.
Разница между потребностью Запорожской ОГА и фактически высвобожденными средствами в сумме 54,88 млн грн возвращена в резервный фонд государственного бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
інакше будується ось те, що на фото - траншеї першої світової в еру дронів
.
Люди, агов, військові кричать що фортифікації не належної якості, а в ті ж самі руки приймаємо рішення підкинути ще грошенят?
Це якийсь сюр. Це має бути 1 єдина організація в якій також працюватимуть військові інженери і прийматимуть роботу реальні військові які знатимуть що якщо справи підуть гірше - їм там знаходитись.
Вони тупо не приймуть роботу і грошей не заплатять якщо їм щось не сподобається