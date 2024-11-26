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Новости Война
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Кабмин перераспределил 258 млн грн из резервного фонда для строительства фортификаций на Запорожье

фортифікації,укріплення

Кабинет Министров осуществил перераспределение (остаток экономии средств) 258 млн гривен из резервного фонда для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

203,35 млн грн направят Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей и устройство системы невзрывных заграждений.

Средства перераспределены за счет остатка экономии средств из десяти областей, в частности: Днепропетровской - 72,97 млн грн, Житомирской - 44,05 млн грн, Волынской - 33,65 млн грн, Тернопольской - 37,1 млн грн, Винницкой - 30 млн грн, Львовской - 14,02 млн грн и других.

Разница между потребностью Запорожской ОГА и фактически высвобожденными средствами в сумме 54,88 млн грн возвращена в резервный фонд государственного бюджета.

Смотрите также: Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Запорожье: без пострадавших. ФОТО

Автор: 

Кабмин (14025) Запорожская область (3061) фортификации (118)


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Топ комментарии
+6
якшо перевести на нормальну мову- МАЙЖЕ ВКРАЛИ
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26.11.2024 18:10
+5
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26.11.2024 17:55
+5
точніше: Крадуть ОСТАННЄ!
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26.11.2024 18:17
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26.11.2024 17:55 Ответить
якшо перевести на нормальну мову- МАЙЖЕ ВКРАЛИ
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26.11.2024 18:10 Ответить
точніше: Крадуть ОСТАННЄ!
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26.11.2024 18:17 Ответить
не останнє )..ти ж платиш за інтернет - тобто кошти є..скоро прийдуть до тебе )
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26.11.2024 18:19 Ответить
вони більше на бензин витратять, чим мій інтернет їм "допоможе"!
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26.11.2024 18:22 Ответить
центральне слово КРАДУТЬ
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26.11.2024 18:26 Ответить
почекайте ..вони ж ніби були вже давно побудовані, чи ні ?)
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26.11.2024 18:18 Ответить
250 на офшори, інше на будівництво?
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26.11.2024 18:18 Ответить
ну десь так ..гарна цифра )) 250 на яхту ...а 8 на будівництво , з яких 7 розкрадуть на місцях ))
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26.11.2024 18:20 Ответить
Ще добре, що не в Курській...
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26.11.2024 18:23 Ответить
має бути єдина воєнізована організація будівництва фортифікацій, як у німців була ДОТА, із єдиним керівником та військовими інженерами

інакше будується ось те, що на фото - траншеї першої світової в еру дронів

.
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26.11.2024 19:36 Ответить
Клас. Давайте ще Кирилу Тимошенку грошенят підкинемо.
Люди, агов, військові кричать що фортифікації не належної якості, а в ті ж самі руки приймаємо рішення підкинути ще грошенят?
Це якийсь сюр. Це має бути 1 єдина організація в якій також працюватимуть військові інженери і прийматимуть роботу реальні військові які знатимуть що якщо справи підуть гірше - їм там знаходитись.
Вони тупо не приймуть роботу і грошей не заплатять якщо їм щось не сподобається
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26.11.2024 22:20 Ответить
 
 