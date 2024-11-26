Кабмин перераспределил 258 млн грн из резервного фонда для строительства фортификаций на Запорожье

Кабинет Министров осуществил перераспределение (остаток экономии средств) 258 млн гривен из резервного фонда для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

203,35 млн грн направят Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей и устройство системы невзрывных заграждений.

Средства перераспределены за счет остатка экономии средств из десяти областей, в частности: Днепропетровской - 72,97 млн грн, Житомирской - 44,05 млн грн, Волынской - 33,65 млн грн, Тернопольской - 37,1 млн грн, Винницкой - 30 млн грн, Львовской - 14,02 млн грн и других.

Разница между потребностью Запорожской ОГА и фактически высвобожденными средствами в сумме 54,88 млн грн возвращена в резервный фонд государственного бюджета.

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