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Новини Війна
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Кабмін перерозподілив 258 млн грн з резервного фонду для будівництва фортифікацій у Запорізькій області

фортифікації,укріплення

Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл (залишок економії коштів) 258 млн гривень з резервного фонду для будівництва оборонних споруд у Запорізькій області.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

203,35 млн грн спрямують Запорізькій обласній військовій адміністрації на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів й улаштування системи невибухових загороджень.

Кошти перерозподілені за рахунок залишку економії коштів з десяти областей, зокрема: Дніпропетровської – 72,97 млн грн, Житомирської – 44,05 млн грн, Волинської – 33,65 млн грн, Тернопільської – 37,1 млн грн, Вінницької – 30 млн грн, Львівської – 14,02 млн грн та інших.

Різницю між потребою Запорізької ОВА та фактично вивільненими коштами в сумі 54,88 млн грн повернуто до резервного фонду державного бюджету.

Також читайте: Біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян, - The Economist

Автор: 

Кабмін (14060) Запорізька область (3555) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+6
якшо перевести на нормальну мову- МАЙЖЕ ВКРАЛИ
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26.11.2024 18:10
+5
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26.11.2024 17:55
+5
точніше: Крадуть ОСТАННЄ!
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26.11.2024 18:17
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26.11.2024 17:55 Відповісти
якшо перевести на нормальну мову- МАЙЖЕ ВКРАЛИ
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26.11.2024 18:10 Відповісти
точніше: Крадуть ОСТАННЄ!
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26.11.2024 18:17 Відповісти
не останнє )..ти ж платиш за інтернет - тобто кошти є..скоро прийдуть до тебе )
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26.11.2024 18:19 Відповісти
вони більше на бензин витратять, чим мій інтернет їм "допоможе"!
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26.11.2024 18:22 Відповісти
центральне слово КРАДУТЬ
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26.11.2024 18:26 Відповісти
почекайте ..вони ж ніби були вже давно побудовані, чи ні ?)
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26.11.2024 18:18 Відповісти
250 на офшори, інше на будівництво?
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26.11.2024 18:18 Відповісти
ну десь так ..гарна цифра )) 250 на яхту ...а 8 на будівництво , з яких 7 розкрадуть на місцях ))
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26.11.2024 18:20 Відповісти
Ще добре, що не в Курській...
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26.11.2024 18:23 Відповісти
має бути єдина воєнізована організація будівництва фортифікацій, як у німців була ДОТА, із єдиним керівником та військовими інженерами

інакше будується ось те, що на фото - траншеї першої світової в еру дронів

.
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26.11.2024 19:36 Відповісти
Клас. Давайте ще Кирилу Тимошенку грошенят підкинемо.
Люди, агов, військові кричать що фортифікації не належної якості, а в ті ж самі руки приймаємо рішення підкинути ще грошенят?
Це якийсь сюр. Це має бути 1 єдина організація в якій також працюватимуть військові інженери і прийматимуть роботу реальні військові які знатимуть що якщо справи підуть гірше - їм там знаходитись.
Вони тупо не приймуть роботу і грошей не заплатять якщо їм щось не сподобається
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26.11.2024 22:20 Відповісти
 
 