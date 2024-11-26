Кабмін перерозподілив 258 млн грн з резервного фонду для будівництва фортифікацій у Запорізькій області
Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл (залишок економії коштів) 258 млн гривень з резервного фонду для будівництва оборонних споруд у Запорізькій області.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
203,35 млн грн спрямують Запорізькій обласній військовій адміністрації на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів й улаштування системи невибухових загороджень.
Кошти перерозподілені за рахунок залишку економії коштів з десяти областей, зокрема: Дніпропетровської – 72,97 млн грн, Житомирської – 44,05 млн грн, Волинської – 33,65 млн грн, Тернопільської – 37,1 млн грн, Вінницької – 30 млн грн, Львівської – 14,02 млн грн та інших.
Різницю між потребою Запорізької ОВА та фактично вивільненими коштами в сумі 54,88 млн грн повернуто до резервного фонду державного бюджету.
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інакше будується ось те, що на фото - траншеї першої світової в еру дронів
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Люди, агов, військові кричать що фортифікації не належної якості, а в ті ж самі руки приймаємо рішення підкинути ще грошенят?
Це якийсь сюр. Це має бути 1 єдина організація в якій також працюватимуть військові інженери і прийматимуть роботу реальні військові які знатимуть що якщо справи підуть гірше - їм там знаходитись.
Вони тупо не приймуть роботу і грошей не заплатять якщо їм щось не сподобається