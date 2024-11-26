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Сибига призвал ограничить выдачу виз россиянам: Они представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Выдачу шенгенских виз россиянам следует ограничить, потому что они представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Министр назвал недопустимой ситуацию, в которой европейские страны до сих пор выдают российским гражданам сотни тысяч шенгенских виз в год.

"Россияне в Европе являются угрозой для безопасности ЕС", - подчеркнул Сибига и призвал ограничить выдачу виз гражданам РФ.

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Автор: 

виза (1238) россия (95441) Евросоюз (17102) Сибига Андрей (388)


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Подивіться як росіяни відгукуються про країну яка дала ім можливість вилізти з лайна
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26.11.2024 23:51 Ответить
Сурйозно???!!!

А як щодо надання росіянам громадянства України?
Як там Невзоров та інші хороші руські?
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27.11.2024 00:02 Ответить
Тож громадянство, а не візи !
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27.11.2024 09:41 Ответить
Та не обмехувати треба видачу віз козломордим, а повністю іх припинити. І треба було б це зробити ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Закрити той зверінець залізною завісою від усього цивілізованого світу. І хай би варились там у своєму лайні та гризли горлянки один одному....
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27.11.2024 01:35 Ответить
Це питання треба винести на розгляд евро парламенту після нового року, як Орбан припинить головувати . А поки що зібрати аргументи з прикладами
европейцям мало, що літак у Вільнюсі впав, що заводи горять ? А ПРО СКРИПАЛЯ ВСі ЗАБУЛИ? До речі британці візи дають трудно даже европейцам .

Агентів зараз засилають масово для диверсій.
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27.11.2024 02:04 Ответить
Ти вже дозволив полякам копирсатися в українській землі де вони понаставлять помпезних помників під кожною знайденою кісткою.... А потім скажуть - а вас тут не було...
Вся інша твоя балаканина ні на що не впливає.
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27.11.2024 05:52 Ответить
неприпустимою є ситуація, коли випускають з України мільйони рускаязиких шавок в країни ЄС. В себе розберіться, кого ви в ЄС спрямовуєте. В той час, коли їм, з такою любов"ю до росмови і ненавистю до України має бути вихід тільки на росію, бажано депортацію.
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27.11.2024 06:04 Ответить
Та в нас в Україні їх без віз , як гною.
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27.11.2024 07:59 Ответить
То зрадників та мародерів.
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27.11.2024 09:39 Ответить
 
 