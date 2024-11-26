Сибига призвал ограничить выдачу виз россиянам: Они представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС

Выдачу шенгенских виз россиянам следует ограничить, потому что они представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Министр назвал недопустимой ситуацию, в которой европейские страны до сих пор выдают российским гражданам сотни тысяч шенгенских виз в год.

"Россияне в Европе являются угрозой для безопасности ЕС", - подчеркнул Сибига и призвал ограничить выдачу виз гражданам РФ.

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