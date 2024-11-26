Сибига призвал ограничить выдачу виз россиянам: Они представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС
Выдачу шенгенских виз россиянам следует ограничить, потому что они представляют угрозу безопасности государств-членов ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Министр назвал недопустимой ситуацию, в которой европейские страны до сих пор выдают российским гражданам сотни тысяч шенгенских виз в год.
"Россияне в Европе являются угрозой для безопасности ЕС", - подчеркнул Сибига и призвал ограничить выдачу виз гражданам РФ.
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А як щодо надання росіянам громадянства України?
Як там Невзоров та інші хороші руські?
европейцям мало, що літак у Вільнюсі впав, що заводи горять ? А ПРО СКРИПАЛЯ ВСі ЗАБУЛИ? До речі британці візи дають трудно даже европейцам .
Агентів зараз засилають масово для диверсій.
Вся інша твоя балаканина ні на що не впливає.