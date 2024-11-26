Сибіга закликав обмежити видачу віз росіянам: Вони становлять загрозу безпеці держав-членів ЄС

Видачу шенгенських віз росіянам слід обмежити, тому що вони становлять загрозу безпеці держав-членів ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр назвав неприпустимою ситуацію, в якій європейські країни досі видають російським громадянам сотні тисяч шенгенських віз на рік.

"Росіяни в Європі є загрозою для безпеки ЄС", - наголосив Сибіга та закликав обмежити видачу віз громадянам РФ.

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