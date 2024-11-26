Сибіга закликав обмежити видачу віз росіянам: Вони становлять загрозу безпеці держав-членів ЄС
Видачу шенгенських віз росіянам слід обмежити, тому що вони становлять загрозу безпеці держав-членів ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр назвав неприпустимою ситуацію, в якій європейські країни досі видають російським громадянам сотні тисяч шенгенських віз на рік.
"Росіяни в Європі є загрозою для безпеки ЄС", - наголосив Сибіга та закликав обмежити видачу віз громадянам РФ.
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А як щодо надання росіянам громадянства України?
Як там Невзоров та інші хороші руські?
европейцям мало, що літак у Вільнюсі впав, що заводи горять ? А ПРО СКРИПАЛЯ ВСі ЗАБУЛИ? До речі британці візи дають трудно даже европейцам .
Агентів зараз засилають масово для диверсій.
Вся інша твоя балаканина ні на що не впливає.