Верховный суд подтвердил, что у УПЦ МП нет прав на пользование Спасо-Преображенским собором в Чернигове
Верховный Суд подтвердил, что УПЦ не имеет права пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
"26 ноября Верховный Суд Украины в составе Кассационного хозяйственного суда вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ относительно права пользования Спасо-Преображенским собором XI века", - говорится в сообщении.
Отмечается, производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды различных инстанций. Однако финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций о необходимости соблюдения требований действующего законодательства Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І де там УПЦ МП?
В той час в Москві і собачої будки не було.
Заснування Москви датується 1147 роком.