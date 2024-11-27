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Верховный суд подтвердил, что у УПЦ МП нет прав на пользование Спасо-Преображенским собором в Чернигове

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

Верховный Суд подтвердил, что УПЦ не имеет права пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"26 ноября Верховный Суд Украины в составе Кассационного хозяйственного суда вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ относительно права пользования Спасо-Преображенским собором XI века", - говорится в сообщении.

Отмечается, производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды различных инстанций. Однако финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций о необходимости соблюдения требований действующего законодательства Украины.

Также читайте: Апелляционный суд отклонил жалобу УПЦ МП и оставил в собственности государства Свято-Духовский монастырь Почаевской лавры

Автор: 

суд (25087) УПЦ МП (1560) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+8
Для моцковитів є лише один суд - самосуд.
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27.11.2024 01:40
+8
Чудова новина
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27.11.2024 01:58
+8
У перші десятиліття князювання Ярослава великого будівництва в Києві не проводилося. На противагу цьому в Чернігові, який був центром князівства, у якому правив Мстислав, починається спорудження князівського центру. Близько 1030 року Мстислав Володимирович починає будівництво Спасо-Преображенського собору. Будівництво собору було завершене сином Ярослава Мудрого Святославом, який після смерті Мстислава очолив Чернігівське князівство.

І де там УПЦ МП?
В той час в Москві і собачої будки не було.
Заснування Москви датується 1147 роком.
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27.11.2024 06:37
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Для моцковитів є лише один суд - самосуд.
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27.11.2024 01:40 Ответить
Чудова новина
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27.11.2024 01:58 Ответить
Яка ж це чудова новина? Виходить що священники ПЦУ і УГКЦ мають йти з позовами в суди за кожен храм в Україні, який окупувала секта окупанта, яку вони назвали церквою і виборювати право українців? А де тоді держава? Дрони в ЗСУ волонтери. Одяг, взуття, продукти -волонтери, транспорт -волонтери...відстояти наші храми - українські священники? Вам відомо, що таких храмів по Україні більше 11 тисяч? Це священники, які не юристи мають замість молитов, поховань Героїв і інших обрядів сидіти в судах, не маючи юридичної освіти? Не могла монобільшість одним голосуванням прийняти закон про заборону цієї секти і залишення ними зайнятих храмів, тисячі гектарв земель та інших побудов? Чи в їх законі про заборону тільки назва - заборона, а решта брехня, як уі у всьому цієї влади?
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27.11.2024 08:40 Ответить
Різниці між попми нема, є різниця в карманах.
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27.11.2024 04:56 Ответить
Різниця є і дуже велика. Українські священники разом зі своїм військом і своєю державою, а московські сатаністи разом з окупантом, а їх піп-гундяй порушив всі Божі заповвіда, призиваючи кацапів вбивати українців, красти їх майно і землі.
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27.11.2024 09:00 Ответить
У перші десятиліття князювання Ярослава великого будівництва в Києві не проводилося. На противагу цьому в Чернігові, який був центром князівства, у якому правив Мстислав, починається спорудження князівського центру. Близько 1030 року Мстислав Володимирович починає будівництво Спасо-Преображенського собору. Будівництво собору було завершене сином Ярослава Мудрого Святославом, який після смерті Мстислава очолив Чернігівське князівство.

І де там УПЦ МП?
В той час в Москві і собачої будки не було.
Заснування Москви датується 1147 роком.
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27.11.2024 06:37 Ответить
обкласти попів податками і вони самі повтікають.
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27.11.2024 07:14 Ответить
А де тоді створювати конспіративні місця зустрічі агентури фсб, де бідним посіпакам зберігати літературу фсб і схиляти громадян України до зради. Ви про це подумали, своїми заборонами.
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27.11.2024 08:33 Ответить
Україна не має у к р а ї н с ь к о ї в л а д и. Тому і така пи.домотіна із церквами, храмами, лаврами...у нас не суди, а суди-туди.
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27.11.2024 08:42 Ответить
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27.11.2024 08:58 Ответить
Який дивовижний собор !
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27.11.2024 09:26 Ответить
 
 