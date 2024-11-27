Верховный суд подтвердил, что у УПЦ МП нет прав на пользование Спасо-Преображенским собором в Чернигове

Верховный Суд подтвердил, что УПЦ не имеет права пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"26 ноября Верховный Суд Украины в составе Кассационного хозяйственного суда вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ относительно права пользования Спасо-Преображенским собором XI века", - говорится в сообщении.

Отмечается, производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды различных инстанций. Однако финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций о необходимости соблюдения требований действующего законодательства Украины.

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