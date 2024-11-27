Верховний суд підтвердив, що в УПЦ МП немає прав на користування Спасо-Преображенським собором у Чернігові
Верховний Суд підтвердив, що УПЦ не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
"26 листопада Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду виніс важливе рішення, яким відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ щодо права користування Спасо-Преображенським собором XI століття", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, провадження у справі тривало понад півтора року, справу розглядали суди різних інстанцій. Однак фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України.
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І де там УПЦ МП?
В той час в Москві і собачої будки не було.
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