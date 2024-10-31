РУС
Апелляционный суд отклонил жалобу УПЦ МП и оставил в собственности государства Свято-Духовский монастырь Почаевской лавры

Свято-Духівський монастир Почаївської лаври

Западный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата и оставил в собственности государства здания Свято-Духовского монастыря Почаевской лавры на Тернопольщине.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Западного апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 31 октября 2024 года, по делу №921/788/23 коллегия судей постановила принять отказ Почаевского городского совета от апелляционной жалобы и закрыть производство по этой жалобе и отказать в удовлетворении требований апелляционной жалобы Почаевского Свято-Духовского монастыря Тернопольской епархии Украинской православной церкви. Решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 14.08.2024 года по данному делу оставить без изменений. Судебные расходы возложить на жалобщика", - сообщила руководитель пресс-службы Западного апелляционного суда Анна Ярмола.

Читайте также: Правоохранители дадут оценку действиям Почаевского горсовета, который оспаривает возвращение государству зданий Лавры, - председатель ОВА Негода

Как сообщалось, в августе Хозяйственный суд Тернопольской области вынес решение в деле по иску Тернопольской ОГА, которым отменил решение исполкома Почаевского городского совета от 30 июня 2004 года "О признании права собственности на комплекс зданий Почаевского Свято-Духовского монастыря".

Почаевский городской совет и УПЦ МП подали апелляционные жалобы на решение суда, который вернул государству комплекс зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры в Почаеве.

Читайте также: УПЦ МП продолжает незаконное строительство на территории Почаевской лавры, – директор заповедника Ильчишин

Начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода обратился к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц Почаевского городского совета в связи с обжалованием ими судебного решения о возвращении государству комплекса зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры.

Почаев (55) УПЦ МП (1583) Апелляционный суд (425)
Топ комментарии
+10
Доки ці, мацковські попи будуть в Україні колотити воду?
31.10.2024 20:23 Ответить
+10
Хай Зельоні покажуть справжнє бажання позбутись кацапської церкви, і викинуть московітських попів з лаври.
31.10.2024 20:26 Ответить
+6
Дякую суду за справедливе рішення! Кацапи мають йти зі своєю сатаністською сектою, яку назвали УПЦ МП в болота, бо як може церква порушувати Божі заповіда і благословити вбивства, крадіжки та інше.
31.10.2024 20:35 Ответить
Доки ці, мацковські попи будуть в Україні колотити воду?
31.10.2024 20:23 Ответить
допоки xxL-и носитимуть їм гроші.
31.10.2024 20:32 Ответить
до того часу поки там не зникнуть керманичі зеленського- баканови малюки та інша ..\погані слова\.
31.10.2024 21:17 Ответить
Хай Зельоні покажуть справжнє бажання позбутись кацапської церкви, і викинуть московітських попів з лаври.
31.10.2024 20:26 Ответить
Вони з Лаври Києво-Печерської тих бісів вигнати сил немають..
31.10.2024 21:01 Ответить
Дякую суду за справедливе рішення! Кацапи мають йти зі своєю сатаністською сектою, яку назвали УПЦ МП в болота, бо як може церква порушувати Божі заповіда і благословити вбивства, крадіжки та інше.
31.10.2024 20:35 Ответить
метастази ******** на болото! звідки вилізли туди і зникніть !
31.10.2024 20:37 Ответить
Їм пора манатки збирати з України. А посадовців міськради треба гарненько перевірити ''на вошивість''
31.10.2024 20:49 Ответить
не розумію, як заборонена органгізація може подати в суд?
хто там у вас ще позивачі у судах?
аум сен рікен, гітлер і ко, чекотило???????????????????????????????????
31.10.2024 21:17 Ответить
От нехай самі за свої гроші собі і будують. Знають лише красти. Ці будівлі до того належали греко-католикам і були віджаті кацапською псевдо-церквою.
31.10.2024 21:29 Ответить
Церква середньовічна організація і методи боротьби з ними теж потрібні середньовічної церковної служби безпеки та методів зовнішнього впливу...Отрута високопосадовцям, сфальсикований (і не тільки) компромат, заражені СНІД прихожанки та послушники-гомосеки...і саме головне відрубати фінансові потоки....тут роботи для СБУ мама не горюй... не можуть самі хай роблять через шісток...ну наприклад наркоману біси привидились...взяв і зарізав прямо на алтарі...
31.10.2024 21:51 Ответить
Почаївський монастир понад 100 років (з 1713-го по 1832-й) належав Українській Греко-Католицькій Церкві, Чину святого Василія. 1832 року його москалі окупанти силоміць забрали у греко-католиків. А у 2003 року, за прем'єрства кремлівського виродка ЗЕКА - супостата Януковича, який був затятим прихильником закордонного Московського патріархату, Почаївську лавру -злочинно віддали у безкоштовне користування до ворожої Україні УПЦ МП на 49 років. І вже десять років Тернопільська облрада (Почаївська лавра міститься на Тернопільщині.) постійно наполегливо звертається до не зовсім проукраїнського Кабміну з проханням повністю розірвати договір про злочинне передання лаври в оренду Московському патріархату. Однак досі жодне звернення ради до влади навіть ні разу не було позитивно розглянуто!
31.10.2024 23:22 Ответить
ну так !!! Святу Почаївську Лавру повернути від кацапської окупаційної фсб/к гб секти, до лона Церкви-матері - УГКЦ !!! кацапських фсб попів-3,14дерасів нах*й з України !!!
01.11.2024 08:14 Ответить
У лісі здох слон. Може, й два.
01.11.2024 07:49 Ответить
 
 