Апелляционный суд отклонил жалобу УПЦ МП и оставил в собственности государства Свято-Духовский монастырь Почаевской лавры

Западный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата и оставил в собственности государства здания Свято-Духовского монастыря Почаевской лавры на Тернопольщине.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Западного апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 31 октября 2024 года, по делу №921/788/23 коллегия судей постановила принять отказ Почаевского городского совета от апелляционной жалобы и закрыть производство по этой жалобе и отказать в удовлетворении требований апелляционной жалобы Почаевского Свято-Духовского монастыря Тернопольской епархии Украинской православной церкви. Решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 14.08.2024 года по данному делу оставить без изменений. Судебные расходы возложить на жалобщика", - сообщила руководитель пресс-службы Западного апелляционного суда Анна Ярмола.

Как сообщалось, в августе Хозяйственный суд Тернопольской области вынес решение в деле по иску Тернопольской ОГА, которым отменил решение исполкома Почаевского городского совета от 30 июня 2004 года "О признании права собственности на комплекс зданий Почаевского Свято-Духовского монастыря".

Почаевский городской совет и УПЦ МП подали апелляционные жалобы на решение суда, который вернул государству комплекс зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры в Почаеве.

Начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода обратился к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц Почаевского городского совета в связи с обжалованием ими судебного решения о возвращении государству комплекса зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры.