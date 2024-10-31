УКР
Апеляційний суд відхилив скаргу УПЦ МП та залишив у власності держави Свято-Духівський монастир Почаївської лаври

Свято-Духівський монастир Почаївської лаври

Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату і залишив у власності держави будівлі Свято-Духівського монастиря Почаївської лаври на Тернопільщині.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Західного апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 31 жовтня 2024 року, у справі № 921/788/23 колегія суддів постановила прийняти відмову Почаївської міської ради від апеляційної скарги і закрити провадження за цією скаргою та відмовити у задоволенні вимог апеляційної скарги Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви. Рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024 року в даній справі залишити без змін. Судові витрати покласти на скаржника", - поінформувала керівниця пресслужби Західного апеляційного суду Анна Ярмола.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці дадуть оцінку діям Почаївської міськради, яка оскаржує повернення державі будівель Лаври, - голова ОВА Негода

Як повідомлялося, у серпні Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської ОВА, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року "Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря".

Почаївська міська рада та УПЦ МП подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври, - директор заповідника Ільчишин

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода звернувся до правоохоронців з проханням дати правову оцінку діям посадовців Почаївської міської ради у зв'язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври.

Почаїв (48) УПЦ МП (1230) Апеляційний суд (414)
Доки ці, мацковські попи будуть в Україні колотити воду?
31.10.2024 20:23 Відповісти
Хай Зельоні покажуть справжнє бажання позбутись кацапської церкви, і викинуть московітських попів з лаври.
31.10.2024 20:26 Відповісти
Дякую суду за справедливе рішення! Кацапи мають йти зі своєю сатаністською сектою, яку назвали УПЦ МП в болота, бо як може церква порушувати Божі заповіда і благословити вбивства, крадіжки та інше.
31.10.2024 20:35 Відповісти
Доки ці, мацковські попи будуть в Україні колотити воду?
31.10.2024 20:23 Відповісти
допоки xxL-и носитимуть їм гроші.
31.10.2024 20:32 Відповісти
до того часу поки там не зникнуть керманичі зеленського- баканови малюки та інша ..\погані слова\.
31.10.2024 21:17 Відповісти
Хай Зельоні покажуть справжнє бажання позбутись кацапської церкви, і викинуть московітських попів з лаври.
31.10.2024 20:26 Відповісти
Вони з Лаври Києво-Печерської тих бісів вигнати сил немають..
31.10.2024 21:01 Відповісти
Дякую суду за справедливе рішення! Кацапи мають йти зі своєю сатаністською сектою, яку назвали УПЦ МП в болота, бо як може церква порушувати Божі заповіда і благословити вбивства, крадіжки та інше.
31.10.2024 20:35 Відповісти
метастази ******** на болото! звідки вилізли туди і зникніть !
31.10.2024 20:37 Відповісти
Їм пора манатки збирати з України. А посадовців міськради треба гарненько перевірити ''на вошивість''
31.10.2024 20:49 Відповісти
не розумію, як заборонена органгізація може подати в суд?
хто там у вас ще позивачі у судах?
аум сен рікен, гітлер і ко, чекотило???????????????????????????????????
31.10.2024 21:17 Відповісти
От нехай самі за свої гроші собі і будують. Знають лише красти. Ці будівлі до того належали греко-католикам і були віджаті кацапською псевдо-церквою.
31.10.2024 21:29 Відповісти
Церква середньовічна організація і методи боротьби з ними теж потрібні середньовічної церковної служби безпеки та методів зовнішнього впливу...Отрута високопосадовцям, сфальсикований (і не тільки) компромат, заражені СНІД прихожанки та послушники-гомосеки...і саме головне відрубати фінансові потоки....тут роботи для СБУ мама не горюй... не можуть самі хай роблять через шісток...ну наприклад наркоману біси привидились...взяв і зарізав прямо на алтарі...
31.10.2024 21:51 Відповісти
Почаївський монастир понад 100 років (з 1713-го по 1832-й) належав Українській Греко-Католицькій Церкві, Чину святого Василія. 1832 року його москалі окупанти силоміць забрали у греко-католиків. А у 2003 року, за прем'єрства кремлівського виродка ЗЕКА - супостата Януковича, який був затятим прихильником закордонного Московського патріархату, Почаївську лавру -злочинно віддали у безкоштовне користування до ворожої Україні УПЦ МП на 49 років. І вже десять років Тернопільська облрада (Почаївська лавра міститься на Тернопільщині.) постійно наполегливо звертається до не зовсім проукраїнського Кабміну з проханням повністю розірвати договір про злочинне передання лаври в оренду Московському патріархату. Однак досі жодне звернення ради до влади навіть ні разу не було позитивно розглянуто!
31.10.2024 23:22 Відповісти
ну так !!! Святу Почаївську Лавру повернути від кацапської окупаційної фсб/к гб секти, до лона Церкви-матері - УГКЦ !!! кацапських фсб попів-3,14дерасів нах*й з України !!!
01.11.2024 08:14 Відповісти
У лісі здох слон. Може, й два.
01.11.2024 07:49 Відповісти
 
 