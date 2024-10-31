Апеляційний суд відхилив скаргу УПЦ МП та залишив у власності держави Свято-Духівський монастир Почаївської лаври

Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату і залишив у власності держави будівлі Свято-Духівського монастиря Почаївської лаври на Тернопільщині.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Західного апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 31 жовтня 2024 року, у справі № 921/788/23 колегія суддів постановила прийняти відмову Почаївської міської ради від апеляційної скарги і закрити провадження за цією скаргою та відмовити у задоволенні вимог апеляційної скарги Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви. Рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024 року в даній справі залишити без змін. Судові витрати покласти на скаржника", - поінформувала керівниця пресслужби Західного апеляційного суду Анна Ярмола.

Як повідомлялося, у серпні Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської ОВА, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року "Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря".

Почаївська міська рада та УПЦ МП подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода звернувся до правоохоронців з проханням дати правову оцінку діям посадовців Почаївської міської ради у зв'язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври.