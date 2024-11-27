Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 22 украинских беспилотников над территорией шести регионов России

Минобороны РФ уверяет, что в течение ночи 27 ноября 2024 года, российская ПВО якобы уничтожила более 20 украинских беспилотников над территорией России.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны публикует российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"ПВО за ночь перехватило и уничтожило 22 украинских беспилотника над российскими регионами: 10 - над Ростовской областью, 7 - над Белгородской, 2 - над Воронежской и по 1 - над Курской, Брянской и Смоленской областями", - утверждает Минобороны РФ.

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