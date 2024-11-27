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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 22 украинских беспилотников над территорией шести регионов России

Український безпілотник

Минобороны РФ уверяет, что в течение ночи 27 ноября 2024 года, российская ПВО якобы уничтожила более 20 украинских беспилотников над территорией России.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны публикует российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"ПВО за ночь перехватило и уничтожило 22 украинских беспилотника над российскими регионами: 10 - над Ростовской областью, 7 - над Белгородской, 2 - над Воронежской и по 1 - над Курской, Брянской и Смоленской областями", - утверждает Минобороны РФ.

Также смотрите: Минобороны РФ подтвердило удары ATACMS по Курщине: "Ответные действия готовятся". ФОТОрепортаж

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беспилотник (3567) россия (95441) Минобороны рф (925)


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більш цікавлять обломкі.
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27.11.2024 07:16 Ответить
І один свій кукурузник😁
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27.11.2024 07:51 Ответить
Кацапня більше сотні запускає, а збили лише 22. А скоти не пишуть локаційно втрачені.
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27.11.2024 08:27 Ответить
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27.11.2024 08:30 Ответить
А чим збивали і куда обломки падапи ?
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27.11.2024 08:39 Ответить
Скоро з'являться подробиці якими об'єктами нерухомості кацапи позбивали обломки безпілотників.
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27.11.2024 09:11 Ответить
 
 