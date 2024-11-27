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Новини
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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 22 українських безпілотників над територією шести регіонів Росії

Український безпілотник

Міноборони РФ запевняє, що упродовж ночі 27 листопада 2024 року, російська ППО нібито знищила понад 20 українських безпілотників над територією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони публікує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"ППО за ніч перехопило і знищило 22 українські безпілотники над російськими регіонами: 10 - над Ростовською областю, 7 - над Бєлгородською, 2 - над Воронезькою та по 1 - над Курською, Брянською та Смоленською областями", - стверджує Міноборони РФ.

Також читайте: Міноборони РФ підтвердило удари ATACMS по Курщині: "Дії у відповідь готуються". ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4079) росія (64871) Міноборони рф (700)


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більш цікавлять обломкі.
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27.11.2024 07:16 Відповісти
І один свій кукурузник😁
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27.11.2024 07:51 Відповісти
Кацапня більше сотні запускає, а збили лише 22. А скоти не пишуть локаційно втрачені.
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27.11.2024 08:27 Відповісти
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27.11.2024 08:30 Відповісти
А чим збивали і куда обломки падапи ?
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27.11.2024 08:39 Відповісти
Скоро з'являться подробиці якими об'єктами нерухомості кацапи позбивали обломки безпілотників.
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27.11.2024 09:11 Відповісти
 
 