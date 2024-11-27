Міноборони РФ заявило про нібито збиття 22 українських безпілотників над територією шести регіонів Росії

Міноборони РФ запевняє, що упродовж ночі 27 листопада 2024 року, російська ППО нібито знищила понад 20 українських безпілотників над територією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони публікує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"ППО за ніч перехопило і знищило 22 українські безпілотники над російськими регіонами: 10 - над Ростовською областю, 7 - над Бєлгородською, 2 - над Воронезькою та по 1 - над Курською, Брянською та Смоленською областями", - стверджує Міноборони РФ.

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