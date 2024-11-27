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Оккупанты атаковали дронами Куцурубскую громаду Николаевщины

Дрон з вибухівкою

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Николаевской области.

Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера, 26 ноября, враг шесть раз атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В результате одного из обстрелов поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Также Ким информирует, что в ночь на 27 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136".

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