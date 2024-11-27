Окупанти атакували дронами Куцурубську громаду Миколаївщини
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 26 листопада, ворог шість разів атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
Також Кім інформує, що у ніч на 27 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".
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