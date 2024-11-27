Россияне атаковали Сумщину 21 раз разными типами вооружения, 2 человека погибли, 1 ранен
26 ноября россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 120 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (7 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов) и минометов (20 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: 10 мин сбросил противник на территорию громады.
- Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек.
- Дружбовская громада: зафиксирована атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).
- Шалигинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Сумская громада: в результате удара повреждены многоквартирный дом, помещение детского сада, повреждены более 10 автомобилей, нежилые здания. Погибло предварительно два человека. Разбор завалов продолжается.
- Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был гранатометный обстрел (10 взрывов).
- Хотинская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов).
Напомним днем 26 ноября российские войска нанесли авиационный удар по жилому массиву города Сумы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль