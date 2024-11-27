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Россияне атаковали Сумщину 21 раз разными типами вооружения, 2 человека погибли, 1 ранен

Наслідки удару РФ по Сумах 26 листопада

26 ноября россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 120 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (7 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов) и минометов (20 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: 10 мин сбросил противник на территорию громады.
  • Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек.
  • Дружбовская громада: зафиксирована атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).

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  • Шалигинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).
  • Сумская громада: в результате удара повреждены многоквартирный дом, помещение детского сада, повреждены более 10 автомобилей, нежилые здания. Погибло предварительно два человека. Разбор завалов продолжается.
  • Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был гранатометный обстрел (10 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Напомним днем 26 ноября российские войска нанесли авиационный удар по жилому массиву города Сумы.

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обстрел (27036) Сумская область (3059) жертвы (2068)


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