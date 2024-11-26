Росіяни атакували Сумщину 21 раз різними типами озброєння, 2 людини загинуло, 1 поранена
26 листопада росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (7 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів) та мінометів (20 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: 10 мін скинув противник на територію громади.
- Великописарівська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (30 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.
- Дружбівська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух).
- Краснопільська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів).
- Шалигинська громада: ворог бив із ствольної артилерії (3 вибухи).
- Сумська громада: внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення дитячого садка, пошкоджено більше 10 автомобілів, нежитлові будівлі. Загинуло попередньо двоє людей. Розбір завалів триває.
- Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також був гранатометний обстріл (10 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).
Нагадаємо вдень 26 листопада російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми.
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