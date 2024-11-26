Росіяни атакували Сумщину 21 раз різними типами озброєння, 2 людини загинуло, 1 поранена

26 листопада росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (7 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів) та мінометів (20 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 10 мін скинув противник на територію громади.

Великописарівська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (30 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.

Дружбівська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів).

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Шалигинська громада: ворог бив із ствольної артилерії (3 вибухи).

Сумська громада: внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення дитячого садка, пошкоджено більше 10 автомобілів, нежитлові будівлі. Загинуло попередньо двоє людей. Розбір завалів триває.

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також був гранатометний обстріл (10 вибухів).

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).

Нагадаємо вдень 26 листопада російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми.

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