Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією, пошкоджено понад 20 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж
26 листопада росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини з важкої артилерії, цілили дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені понад два десятки приватних будинків, 23 господарські споруди, автівка, декілька газогонів та ліній електропередач", - зазначив Лисак.
Топ коментарі
+3 Игорь Игорев #582421
показати весь коментар26.11.2024 21:09
+1 zloj pens #587166
показати весь коментар26.11.2024 21:37
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Чим ти краще рашистів???Нічим...
Не тобі вирішувати,хто чого заслужив.