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Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією, пошкоджено понад 20 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж

26 листопада росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини з важкої артилерії, цілили дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені понад два десятки приватних будинків, 23 господарські споруди, автівка, декілька газогонів та ліній електропередач", - зазначив Лисак.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 26 листопада

Зруйнована російським обстрілом будівля
Російський обстріл зруйнував будинок на Нікопольщині

Автор: 

обстріл (28171) Нікопольський район (163)


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Топ коментарі
+3
Сколько смотрю на комментарии нет ни одного отзыва , отписать Никопольчанам , которые принимают от кацапских Тварей круглосуточные прилеты , каждодневные разрушения , людские смерти и ни какого сочуствия ?
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26.11.2024 21:09
+1
Пару умников отписалось,что Никополь прокацапский город и они это заслужили.Довбні кончені.
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26.11.2024 21:37
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Сколько смотрю на комментарии нет ни одного отзыва , отписать Никопольчанам , которые принимают от кацапских Тварей круглосуточные прилеты , каждодневные разрушения , людские смерти и ни какого сочуствия ?
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26.11.2024 21:09 Відповісти
Пару умников отписалось,что Никополь прокацапский город и они это заслужили.Довбні кончені.
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26.11.2024 21:37 Відповісти
они это заслужили.Довбні кончені.
Чим ти краще рашистів???Нічим...
Не тобі вирішувати,хто чого заслужив.
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27.11.2024 10:33 Відповісти
Арабеска,ти не зрозуміла - я сам з Нікополя,а довбнями я назвав писак,які обізвали Нікополь прокацапськім.
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27.11.2024 12:54 Відповісти
Вибачаюсь.
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27.11.2024 13:20 Відповісти
Все добре,порозумились.
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27.11.2024 13:25 Відповісти
Для большинства Никополь просто одна из территорий.Поэтому народу на него пофик,к сожалению.Сам живу в Никополе.
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27.11.2024 10:36 Відповісти
Я понял , и это очень плохо..
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27.11.2024 12:11 Відповісти
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27.11.2024 13:18 Відповісти
Сам с Северного.
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27.11.2024 14:41 Відповісти
Район возле бывшей "Марички",ныне "Апостоловский".
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29.11.2024 19:05 Відповісти
Спасибо друг.
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29.11.2024 19:33 Відповісти
 
 