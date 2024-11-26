Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією, пошкоджено понад 20 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж

26 листопада росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини з важкої артилерії, цілили дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені понад два десятки приватних будинків, 23 господарські споруди, автівка, декілька газогонів та ліній електропередач", - зазначив Лисак.

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