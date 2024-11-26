Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, повреждено более 20 домов, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
26 ноября россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, целились дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Громко было в Никополе, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской, Мировской громадах. Повреждены более двух десятков частных домов, 23 хозяйственные постройки, автомобиль, несколько газопроводов и линий электропередач", - отметил Лысак.
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+3 Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий26.11.2024 21:09
+1 zloj pens #587166
показать весь комментарий26.11.2024 21:37
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Чим ти краще рашистів???Нічим...
Не тобі вирішувати,хто чого заслужив.