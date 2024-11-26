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Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, повреждено более 20 домов, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 ноября россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, целились дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Громко было в Никополе, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской, Мировской громадах. Повреждены более двух десятков частных домов, 23 хозяйственные постройки, автомобиль, несколько газопроводов и линий электропередач", - отметил Лысак.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 26 листопада

Зруйнована російським обстрілом будівля
Російський обстріл зруйнував будинок на Нікопольщині

Автор: 

обстрел (27036) Никопольский район (180)


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Топ комментарии
+3
Сколько смотрю на комментарии нет ни одного отзыва , отписать Никопольчанам , которые принимают от кацапских Тварей круглосуточные прилеты , каждодневные разрушения , людские смерти и ни какого сочуствия ?
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26.11.2024 21:09
+1
Пару умников отписалось,что Никополь прокацапский город и они это заслужили.Довбні кончені.
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26.11.2024 21:37
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Сколько смотрю на комментарии нет ни одного отзыва , отписать Никопольчанам , которые принимают от кацапских Тварей круглосуточные прилеты , каждодневные разрушения , людские смерти и ни какого сочуствия ?
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26.11.2024 21:09 Ответить
Пару умников отписалось,что Никополь прокацапский город и они это заслужили.Довбні кончені.
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26.11.2024 21:37 Ответить
они это заслужили.Довбні кончені.
Чим ти краще рашистів???Нічим...
Не тобі вирішувати,хто чого заслужив.
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27.11.2024 10:33 Ответить
Арабеска,ти не зрозуміла - я сам з Нікополя,а довбнями я назвав писак,які обізвали Нікополь прокацапськім.
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27.11.2024 12:54 Ответить
Вибачаюсь.
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27.11.2024 13:20 Ответить
Все добре,порозумились.
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27.11.2024 13:25 Ответить
Для большинства Никополь просто одна из территорий.Поэтому народу на него пофик,к сожалению.Сам живу в Никополе.
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27.11.2024 10:36 Ответить
Я понял , и это очень плохо..
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27.11.2024 12:11 Ответить
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27.11.2024 13:18 Ответить
Сам с Северного.
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27.11.2024 14:41 Ответить
Район возле бывшей "Марички",ныне "Апостоловский".
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29.11.2024 19:05 Ответить
Спасибо друг.
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29.11.2024 19:33 Ответить
 
 