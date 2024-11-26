Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, повреждено более 20 домов, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 ноября россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, целились дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Громко было в Никополе, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской, Мировской громадах. Повреждены более двух десятков частных домов, 23 хозяйственные постройки, автомобиль, несколько газопроводов и линий электропередач", - отметил Лысак.

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