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7 вражеских дронов силы ПВО сбили над Сумщиной, россияне обстреляли пограничные области 8 раз

На Сумщині є поранені внаслідок обстрілів РФ

Ночью и утром 27 ноября российские войска совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и артиллерии (12 взрывов).
  • Хотинская громада: с самолета осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Николаевская сельская громада: нанесена атака КАБом (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

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"Сегодня, 27 ноября, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области уничтожено 7 вражеских "шахедов"", - добавили в ОВА.

Автор: 

обстрел (27036) Сумская область (3059) Шахед (964)


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