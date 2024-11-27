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7 ворожих дронів сили ППО збили над Сумщиною, росіяни обстріляли прикордоння області 8 разів

На Сумщині є поранені внаслідок обстрілів РФ

Вночі і зранку 27 листопада російські війська здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та артилерії (12 вибухи).
  • Хотінська громада: з літака здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Миколаївська сільська громада: завдано атаки КАБом (3 вибухи).
  • Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Також читайте: Сумщина: росіяни здійснили 80 обстрілів різними типами озброєння, поранено людину

"Сьогодні, 27 листопада у небі над Сумщиною підрозділами ППО області знищено 7 ворожих "Шахедів"", - додали в ОВА.

Автор: 

обстріл (28171) Сумська область (3530) Шахед (931)


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