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Новости Война
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РФ запустила 89 БПЛА по Украине: ПВО сбила 36 целей, 48 локационно потеряны, 5 - вышли из воздушного пространства. ИНФОГРАФИКА

РФ атакувала

В ночь на 27 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

РФ выпустила 89 беспилотников по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

48 БПЛА локально потеряны, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно - без жертв и пострадавших.

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РФ атакувала "шахедами" 27 листопада: скільки цілей збито?

Автор: 

обстрел (27036) Воздушные силы (2276) Шахед (964)


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судити будуть злочинців чи будуть імітувати суди?? Чи прикордонники переведуть самі через кордон?????????????????????????????????
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27.11.2024 09:38 Ответить
💯%
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27.11.2024 10:01 Ответить
 
 