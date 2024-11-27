РФ запустила 89 БПЛА по Украине: ПВО сбила 36 целей, 48 локационно потеряны, 5 - вышли из воздушного пространства. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

РФ выпустила 89 беспилотников по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.



48 БПЛА локально потеряны, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно - без жертв и пострадавших.

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