РФ запустила 89 БПЛА по Україні: ППО збила 36 цілей, 48 локаційно втрачено, 5 - вийшли з повітряного простору. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 27 листопада російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
РФ випустила 89 безпілотників із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.
48 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, росії та тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо, без жертв та постраждалих.
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