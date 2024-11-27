РФ запустила 89 БПЛА по Україні: ППО збила 36 цілей, 48 локаційно втрачено, 5 - вийшли з повітряного простору. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 27 листопада російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

РФ випустила 89 безпілотників із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.



48 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, росії та тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо, без жертв та постраждалих.

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