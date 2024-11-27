"Шахеды" атаковали Киевщину: обломками повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 ноября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали "Шахедами" территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - уточнил Кравченко.

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Последствия вражеской атаки

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов взрывной волной повреждено остекление 18 квартир и 3 офисных помещений в 3 многоэтажных домах.

Кроме того, в двух районах области повреждены окна, двери и кровли в 4 частных домах, 4 хозяйственные постройки и гараж.

Оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки на Киевщину.

















ОВА работает с местными властями и нашими международными партнерами над помощью семьям, собственность которых пострадала.

Как сообщалось, вечером 25 ноября россияне запустили по Украине ударные БПЛА. В результате атаки на Киев есть двое пострадавших, поврежден объект нежилой инфраструктуры.Также Цензор.НЕТ информировал, что ночью на Киевщине были слышны взрывы, работали силы ПВО.