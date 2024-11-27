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"Шахеди" атакували Київщину: уламками пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 листопада 2024 року війська РФ вчергове атакували "Шахедами" територію Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - уточнив Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та 2 багатоповерхівки (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки ворожої атаки

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено скління 18 квартир та 3 офісних приміщень у 3 багатоповерхових будинках.

Крім того, у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гараж.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки на Київщину.

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

ОВА працює з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами над допомогою родинам, власність яких постраждала.

Як повідомлялося, ввечері 26 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА. Внаслідок атаки на Київ є двоє постраждалих, пошкоджено об’єкт нежитлової інфраструктури. Також Цензор.НЕТ інформував, що вночі на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО. 

Автор: 

Бориспіль (1144) Київська область (4001) Шахед (931)


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