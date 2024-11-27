"Шахеди" атакували Київщину: уламками пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 листопада 2024 року війська РФ вчергове атакували "Шахедами" територію Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - уточнив Кравченко.

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Наслідки ворожої атаки

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено скління 18 квартир та 3 офісних приміщень у 3 багатоповерхових будинках.

Крім того, у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гараж.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки на Київщину.

















ОВА працює з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами над допомогою родинам, власність яких постраждала.

Як повідомлялося, ввечері 26 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА. Внаслідок атаки на Київ є двоє постраждалих, пошкоджено об’єкт нежитлової інфраструктури. Також Цензор.НЕТ інформував, що вночі на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО.