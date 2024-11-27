Війська РФ вчергове атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 25 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожі БпЛА у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Декілька груп ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються хаотично.

Оновлення станом на 21:29

Ворожі БпЛА на заході Сумщини, курс західний;

Ще БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний (Харків).

Оновлення станом на 00:20 27 листопада

Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;

Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;

БпЛА в районі Пирятину курсом на Миргород;

БпЛА на півночі Черкащини курс південний;

БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;

БпЛА в районі Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;

БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

Станом на 01:40 зафіксовано ворожий ударний БпЛА, що наближається до Києва з півдня.

Оновлення таном на 01:46

Центральна частина Сумської області курсом на захід;

БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;

На межі Полтавської, Черкаської та Київської областей курсом на Київ;

На межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;

БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;

БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);

БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів).

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