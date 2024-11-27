Війська РФ вчергове атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 25 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ворожі БпЛА у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Декілька груп ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються хаотично.
Оновлення станом на 21:29
- Ворожі БпЛА на заході Сумщини, курс західний;
- Ще БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний (Харків).
Оновлення станом на 00:20 27 листопада
- Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;
- Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
- БпЛА в районі Пирятину курсом на Миргород;
- БпЛА на півночі Черкащини курс південний;
- БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
- БпЛА в районі Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.
Станом на 01:40 зафіксовано ворожий ударний БпЛА, що наближається до Києва з півдня.
Оновлення таном на 01:46
- Центральна частина Сумської області курсом на захід;
- БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;
- На межі Полтавської, Черкаської та Київської областей курсом на Київ;
- На межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;
- БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;
- БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);
- БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів).
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар26.11.2024 21:46
+7 Yurii #596422
показати весь коментар26.11.2024 20:21
+4 Breezg
показати весь коментар26.11.2024 20:12
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А це, на хвилину ~1200 км від України.
І да, 1200 - це від кордону на окупованих теріторіях, а якщо міряти від Харкова або Краматорсьеа, то по прямій всі 1400 будуть.