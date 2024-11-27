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Війська РФ вчергове атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 25 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожі БпЛА у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Декілька груп ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються хаотично.

Оновлення станом на 21:29

  • Ворожі БпЛА на заході Сумщини, курс західний;
  • Ще БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний (Харків).

Оновлення станом на 00:20 27 листопада

  • Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;
  • Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
  • БпЛА в районі Пирятину курсом на Миргород;
  • БпЛА на півночі Черкащини курс південний;
  • БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
  • БпЛА в районі Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

Станом на 01:40 зафіксовано ворожий ударний БпЛА, що наближається до Києва з півдня.

Оновлення таном на 01:46

  • Центральна частина Сумської області курсом на захід;
  • БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;
  • На межі Полтавської, Черкаської та Київської областей курсом на Київ;
  • На межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;
  • БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);
  • БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по енергооб’єкту на Тернопільщині: пожежа локалізована, але роботи триватимуть ще кілька днів

Автор: 

Повітряні сили (2581) повітряна тривога (898) Шахед (931)


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Топ коментарі
+10
ЯКЩО ДИВИТИСЯ ПОСТІЙНО БРЕХЛО-ШМАРАФОН ТОДІ ВИ УВІРУЄТЕ ЩО ПОРОШЕНКО БІЛЬШЕ ЗЛО НІЖ ПУТІН ! zЕ НАЙКРАЩІЙ, А ЗЕМЛЯ ПЛОСКА!!!
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26.11.2024 21:46
+7
🔥Невідомі дрони-камікадзе прямо зараз «полюють» на нафтогазову структуру ворога у місті Салават, республіка Башкирія, рф.

А це, на хвилину ~1200 км від України.
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26.11.2024 20:21
+4
параша хоть періодами атакує. Телемарафон - 24/7.
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26.11.2024 20:12
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параша хоть періодами атакує. Телемарафон - 24/7.
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26.11.2024 20:12 Відповісти
а шо таке Телемарафон ?
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26.11.2024 20:22 Відповісти
ЯКЩО ДИВИТИСЯ ПОСТІЙНО БРЕХЛО-ШМАРАФОН ТОДІ ВИ УВІРУЄТЕ ЩО ПОРОШЕНКО БІЛЬШЕ ЗЛО НІЖ ПУТІН ! zЕ НАЙКРАЩІЙ, А ЗЕМЛЯ ПЛОСКА!!!
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26.11.2024 21:46 Відповісти
Не треба капсом..@бломарафон буде, поки у нас існує такий препіздент
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27.11.2024 04:32 Відповісти
Опіум для народу.😥
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26.11.2024 22:39 Відповісти
🔥Невідомі дрони-камікадзе прямо зараз «полюють» на нафтогазову структуру ворога у місті Салават, республіка Башкирія, рф.

А це, на хвилину ~1200 км від України.
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26.11.2024 20:21 Відповісти
.... мені нравиться як воно горить, як мусоросранці біжать, метушаться, пожарки приїздажають...!!!!!!
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26.11.2024 20:29 Відповісти
Ну а кацапскі дрони долітають через всю Україну аж до Тернополя і полюють на критичну інфраструктуру і де мобільні групи у Тернопільській області ?
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26.11.2024 21:17 Відповісти
До чого мобільні групи? Ви ж не знаєте, скільки збили. Якщо б не ці групи, у нас би взагалі електрика по годинах була б
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26.11.2024 21:47 Відповісти
у нас і так електроенергія по годинах.(
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27.11.2024 01:59 Відповісти
То була б по годинах раз на три доби
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27.11.2024 02:06 Відповісти
Вимикають не всі групи і на пару годин. Навіщо чіплятися до слів? Забули вже зиму 2022
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27.11.2024 08:51 Відповісти
Це напевне ''локаційно втрачені''. Зник з радару, отже ''локаційно втрачений''. А може він запрограмований там ''впасти'' і кудись таким чином влучити.
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26.11.2024 21:55 Відповісти
локаційно втрачені -це фанера
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27.11.2024 02:00 Відповісти
А якщо кацапи почнуть нашу ГТС обстрілювати ,що тоді будемо робити ?
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26.11.2024 21:19 Відповісти
ну це не вперше. Ще в травні ми завдавали удар по "Салаватнєфтєоргсінтезу".
І да, 1200 - це від кордону на окупованих теріторіях, а якщо міряти від Харкова або Краматорсьеа, то по прямій всі 1400 будуть.
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26.11.2024 23:07 Відповісти
Терор рашиських чортів не припиняєтся ні на ніч ,а чому наші не атакують ворожі енегетичні об'єкти та логістичні центри як в рф так і на окупованих територіях?
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26.11.2024 20:29 Відповісти
та не переживайте вони будуть локаційно втрачені та потужно переможені..
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26.11.2024 21:33 Відповісти
Иди ***** ...
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27.11.2024 00:03 Відповісти
Взагалі, дяка нашому ППО. Низький уклін.
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27.11.2024 02:14 Відповісти
 
 