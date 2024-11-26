Войска РФ в очередной раз атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы
Вечером 25 ноября россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вражеские БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный", - говорится в сообщении.
Обновление относительно движения БпЛА
- Несколько групп вражеских БПЛА в Сумской области движутся хаотично.
Обновление по состоянию на 21:29
- Вражеские БПЛА на западе Сумщины, курс западный.
- Еще БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный (Харьков).
Топ комментарии
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий26.11.2024 21:46
+7 Yurii #596422
показать весь комментарий26.11.2024 20:21
+4 Breezg
показать весь комментарий26.11.2024 20:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це, на хвилину ~1200 км від України.
І да, 1200 - це від кордону на окупованих теріторіях, а якщо міряти від Харкова або Краматорсьеа, то по прямій всі 1400 будуть.