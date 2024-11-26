Войска РФ в очередной раз атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы

Вечером 25 ноября россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

Несколько групп вражеских БПЛА в Сумской области движутся хаотично.

Обновление по состоянию на 21:29

Вражеские БПЛА на западе Сумщины, курс западный.

Еще БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный (Харьков).

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