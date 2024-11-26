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Войска РФ в очередной раз атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 25 ноября россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

  • Несколько групп вражеских БПЛА в Сумской области движутся хаотично.

Обновление по состоянию на 21:29

  • Вражеские БПЛА на западе Сумщины, курс западный.
  • Еще БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный (Харьков).

Читайте также: РФ выпустила рекордное количество БПЛА: Из 188 сбито 76, 95 локационно потеряно, 5 улетели в Беларусь. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2276) воздушная тревога (784) Шахед (964)


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Топ комментарии
+10
ЯКЩО ДИВИТИСЯ ПОСТІЙНО БРЕХЛО-ШМАРАФОН ТОДІ ВИ УВІРУЄТЕ ЩО ПОРОШЕНКО БІЛЬШЕ ЗЛО НІЖ ПУТІН ! zЕ НАЙКРАЩІЙ, А ЗЕМЛЯ ПЛОСКА!!!
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26.11.2024 21:46
+7
🔥Невідомі дрони-камікадзе прямо зараз «полюють» на нафтогазову структуру ворога у місті Салават, республіка Башкирія, рф.

А це, на хвилину ~1200 км від України.
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26.11.2024 20:21
+4
параша хоть періодами атакує. Телемарафон - 24/7.
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26.11.2024 20:12
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параша хоть періодами атакує. Телемарафон - 24/7.
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26.11.2024 20:12 Ответить
а шо таке Телемарафон ?
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26.11.2024 20:22 Ответить
ЯКЩО ДИВИТИСЯ ПОСТІЙНО БРЕХЛО-ШМАРАФОН ТОДІ ВИ УВІРУЄТЕ ЩО ПОРОШЕНКО БІЛЬШЕ ЗЛО НІЖ ПУТІН ! zЕ НАЙКРАЩІЙ, А ЗЕМЛЯ ПЛОСКА!!!
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26.11.2024 21:46 Ответить
Не треба капсом..@бломарафон буде, поки у нас існує такий препіздент
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27.11.2024 04:32 Ответить
Опіум для народу.😥
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26.11.2024 22:39 Ответить
🔥Невідомі дрони-камікадзе прямо зараз «полюють» на нафтогазову структуру ворога у місті Салават, республіка Башкирія, рф.

А це, на хвилину ~1200 км від України.
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26.11.2024 20:21 Ответить
.... мені нравиться як воно горить, як мусоросранці біжать, метушаться, пожарки приїздажають...!!!!!!
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26.11.2024 20:29 Ответить
Ну а кацапскі дрони долітають через всю Україну аж до Тернополя і полюють на критичну інфраструктуру і де мобільні групи у Тернопільській області ?
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26.11.2024 21:17 Ответить
До чого мобільні групи? Ви ж не знаєте, скільки збили. Якщо б не ці групи, у нас би взагалі електрика по годинах була б
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26.11.2024 21:47 Ответить
у нас і так електроенергія по годинах.(
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27.11.2024 01:59 Ответить
То була б по годинах раз на три доби
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27.11.2024 02:06 Ответить
Вимикають не всі групи і на пару годин. Навіщо чіплятися до слів? Забули вже зиму 2022
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27.11.2024 08:51 Ответить
Це напевне ''локаційно втрачені''. Зник з радару, отже ''локаційно втрачений''. А може він запрограмований там ''впасти'' і кудись таким чином влучити.
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26.11.2024 21:55 Ответить
локаційно втрачені -це фанера
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27.11.2024 02:00 Ответить
А якщо кацапи почнуть нашу ГТС обстрілювати ,що тоді будемо робити ?
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26.11.2024 21:19 Ответить
ну це не вперше. Ще в травні ми завдавали удар по "Салаватнєфтєоргсінтезу".
І да, 1200 - це від кордону на окупованих теріторіях, а якщо міряти від Харкова або Краматорсьеа, то по прямій всі 1400 будуть.
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26.11.2024 23:07 Ответить
Терор рашиських чортів не припиняєтся ні на ніч ,а чому наші не атакують ворожі енегетичні об'єкти та логістичні центри як в рф так і на окупованих територіях?
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26.11.2024 20:29 Ответить
та не переживайте вони будуть локаційно втрачені та потужно переможені..
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26.11.2024 21:33 Ответить
Иди ***** ...
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27.11.2024 00:03 Ответить
Взагалі, дяка нашому ППО. Низький уклін.
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27.11.2024 02:14 Ответить
 
 