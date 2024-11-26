Удар по енергооб’єкту на Тернопільщині: пожежа локалізована, але роботи триватимуть ще кілька днів

У ніч з 25 на 26 листопада росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Тернопільської області, що живить не лише обласний центр, але й значну частину регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив начальник ОВА В'ячеслав Негода.

За його словами, росіяни уразили дуже важливий енергооб'єкт, який живив весь Тернопіль та область.

"Якщо на початку удару в нас було знеструмлено близько 70% цієї території, то вже на ранок, до початку робочого дня, і обленерго, і інші технічні служби зробили все можливе, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена", - зазначив Негода.

Він додав, що дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль.

"Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Проте наслідки ми будемо відчувати тривалий час",", - сказав Негода.

Зі свого боку начальник ГУ ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зауважив, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб не наражати рятувальників на небезпеку.

"Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна", - сказав Маслей.

Від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 21 одиницю техніки та 84 рятувальники.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі.

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