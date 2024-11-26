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Удар по енергооб’єкту на Тернопільщині: пожежа локалізована, але роботи триватимуть ще кілька днів

Пожежа через нічну атаку шахедів на Тернопільщину

У ніч з 25 на 26 листопада росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Тернопільської області, що живить не лише обласний центр, але й значну частину регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив начальник ОВА В'ячеслав Негода.

За його словами, росіяни уразили дуже важливий енергооб'єкт, який живив весь Тернопіль та область.

"Якщо на початку удару в нас було знеструмлено близько 70% цієї території, то вже на ранок, до початку робочого дня, і обленерго, і інші технічні служби зробили все можливе, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена", - зазначив Негода.

Він додав, що дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль.

"Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Проте наслідки ми будемо відчувати тривалий час",", - сказав Негода.

Зі свого боку начальник ГУ ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зауважив, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб не наражати рятувальників на небезпеку.

"Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна", - сказав Маслей.

Від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 21 одиницю техніки та 84 рятувальники.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщині російські дрони пошкодили електромережі, світло вмикатимуть на 2 години через 10 (оновлено)

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обстріл (28171) Тернопіль (401) Шахед (931)


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Що ж поробиш, якщо таліб Наєм так бурно імітував бурхливу діяльність як і всі високопосадовці із ОПою в серцідупі.
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26.11.2024 13:41 Відповісти
Чому трансформатори курської та ростовської АЕС ще не горять?
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26.11.2024 13:48 Відповісти
Бо трамп нападе
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26.11.2024 14:08 Відповісти
"Не встигли", бо Тернопіль, Суми, Шостка, Глухів, Харків, Куп'янськ, Покровськ і Херсон постійно під обстрілами:

Укренерго не встигло завершити будівництво захисту об'єкта. Про це повідомляє https://24tv.ua/ 24 Канал з посиланням на слова голови Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди в ефірі телемарафону.
https://24tv.ua/ataka-ternopil-ukrittya-dlya-energoobyekta-ne-vstigli-zavershiti_n2694319
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26.11.2024 15:00 Відповісти
 
 