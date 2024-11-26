Удар по энергообъекту на Тернопольщине: пожар локализован, но работы будут продолжаться еще несколько дней

В ночь с 25 на 26 ноября россияне попали в объект критической инфраструктуры Тернопольской области, питающий не только областной центр, но и значительную часть региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге сообщил начальник ОВА Вячеслав Негода.

По его словам, россияне поразили очень важный энергообъект, который питал весь Тернополь и область.

"Если в начале удара у нас было обесточено около 70% этой территории, то уже на утро, до начала рабочего дня, и облэнерго, и другие технические службы сделали все возможное, чтобы подключиться к другим системам, которые проходят через нашу область, и большая часть электроснабжения была восстановлена", - отметил Негода.

Он добавил, что дроны атаковали энергообъект несколько раз. Силам ПВО удалось сбить три вражеских летающих объекта. Но другие все-таки попали в цель.

"Спасатели оперативно локализовали место пожара. Однако последствия мы будем ощущать длительное время", - сказал Негода.

Со своей стороны начальник ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей отметил, что из-за повторных атак приходилось отводить людей и технику, чтобы не подвергать спасателей опасности.

"Только в 3:50 мы получили разрешение на ликвидацию чрезвычайной ситуации. В 7:51 пожар был локализован. До сих пор продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Прогнозируем, что работы на объекте продлятся несколько дней, ведь пожар достаточно сложный", - сказал Маслей.

От ГСЧС к ликвидации пожара привлекли 21 единицу техники и 84 спасателя.

Напомним, в ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю и области. Возникли перебои с электро- и водоснабжением в областном центре.

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